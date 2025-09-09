Eurobasket 2025: Περίπατος Αταμάν για την ανάδειξη του κορυφαίου τεχνικού

Οnsports Τeam

Ο Εργκίν Αταμάν προηγείται με διαφορά στην κούρσα για την ανάδειξη του κορυφαίου προπονητή του Eurobasket με τον Βασίλη Σπανούλη, μέχρι στιγμής, να ακολουθεί στη δεύτερη θέση.

Πρώτος και με διαφορά βρίσκεται, μέχρι στιγμής, ο Εργκίν Αταμάν στη "μάχη" για την ανάδειξη του κορυφαίου τεχνικού του Eurobasket.

Ο Τούρκος προπονητής στην ψηφοφορία της FIBA έχει μέχρι τώρα 44%, έχοντας μεγάλη διαφορά από τον Σπανούλη, με τον Έλληνα τεχνικό να έχει 14%.

Ακολουθεί ο Ρίμας Κουρτινάιτις, αντίπαλος της Εθνικής στους «8» του Eurobasket, με τους Λάσι Τουόβι και Αλεξάντερ Ντζίκιτς, τους προπονητές των ομάδων-εκπλήξεων Φινλανδίας και Γεωργίας αντίστοιχα να έχουν από 8%.

Αναλυτικά: