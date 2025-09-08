Eurobasket 2025: Τεράστιο πριμ από τον Πρωθυπουργό της Γεωργίας για την πρόκριση στους «8»

Οnsports Τeam

Το «παραμύθι» της Γεωργίας συνεχίζεται με τους παίκτες της ομάδας να συνεχίζουν την ξέφρενη πορεία τους και να βάζουν στην... τσέπη τους πριμ που αγγίζει το 1.000.000 ευρώ.

Ο Πρωθυπουργός της Γεωργίας, Ηρακλί Κομπαχίτζε, μοίρασε τεράστιο πριμ στην εθνική ομάδα μπάσκετ για την πρόκρισή της στους «8» του ευρωμπάσκετ κόντρα στην πολύ έμπριη και πολυδιαφημιζόμενη Γαλλία.

Συγκεκριμένα, θα μοιράσει στην εθνική Γεωργίας το ποσό των 948.000 ευρώ.

«Εφόσον πετύχαμε ένα ιστορικό αποτέλεσμα στο μπάσκετ, θα ήθελα να το γιορτάσω με ένα κατάλληλο χρηματικό μπόνους από την κυβέρνηση.

Θα διαθέσουμε 3 εκατομμύρια λέβα (948.000 ευρώ) για την επιτυχία που έχει ήδη επιτευχθεί και για κάθε μελλοντική νίκη στο EuroBasket», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κομπαχίτζε.