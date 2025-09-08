Eurobasket 2025: Σοκ στη Γερμανία, τέλος από πρώτος προπονητής ο Μούμπρου

Οnsports Τeam

Σοκ στη Γερμανία, αφού ο Άλεξ Μουμπρού δεν θα συνεχίσει να κουτσάρει τη Γερμανία στο Εurobasket και τη θέση του θα πάρει ο άμεσος συνεργάτης του, Άλαν Ιμπραχίματζικ, λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε.

Σοκ στη γερμανική ομάδα μετά την είδηση "βόμβα" πως ο Άλεξ Μούμπρου ανακοίνωσε την απόφασή του να αποχωρήσει από τη θέση του πρώτου προπονητή της Εθνικής Γερμανίας εν μέσω Eurobasket, λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε και τον ανάγκασε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο,.

Όπως έγινε γνωστό από τη γερμανική Ομοσπονδία ο πρώην τεχνικός των Γερμανών γνωστοποίησε το γεγονός στους παίκτες του σε μια άκρως φορτισμένη συναισθηματικά ατμόσφαιρα.

«Τις τελευταίες ημέρες συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι σωματικά έτοιμος να προπονήσω την ομάδα από το πλάι κατά τη διάρκεια των αγώνων. Αποφάσισα να προσαρμόσω τους ρόλους του προπονητικού επιτελείου και να δώσω στον Ιμπραχίματζικ την ευθύνη του προπονητή κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Θα εξακολουθώ να βρίσκομαι στον πάγκο, υποστηρίζοντας την ομάδα και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσουμε την ομάδα να πετύχει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός τεχνικός.