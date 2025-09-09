Eurobasket 2025: Τα «γαλλικά» του Ντόντσιτς στους συμπαίκτες του - «Συγκεντρωθείτε, πιέστε τους»

Οnsports Τeam

Με έντονο τρόπο θέλησε να «αφυπνίσει» τους συμπαίκτες του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης κόντρα στην Ιταλία, ο ηγέτης της Σλοβενίας.

Όπως φαίνεται και από το βίντεο που κυκλοφορεί από τάιμ άουτ της Σλοβενίας στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Λούκα Ντόντσιτς μίλησε με σκληρή… γλώσσα προς τους συμπαίκτες του, έπειτα από το προβάδισμα των 19 πόντων που είχε απωλέσει η ομάδα του και τη διαφορά να βρίσκεται πλέον στους 7 πόντους.

«Έλα ρε, έλα. Επτά πόντοι είναι, συγκεντρωθείτε όλοι ρε μ@λ@κες. Είστε όλοι γεννημένοι για αυτό, 7 πόντοι είναι. Συγκεντρωθείτε, μη γ@μ!€στ€, πιέστε τους όλους. Παίζουμε εναντίον τους, όχι εναντίον των εαυτών μας», ακούγεται να αναφέρει στο βίντεο ο σούπερ σταρ των Λέικερς.

Coach Luka saying something like “Please pull yourselves together, it’s a 7 pt game. Stop bickering for every small thing, it’s us against them, not us against each other!”



(I didn’t translate the expletives ?) pic.twitter.com/IUpVnzT8xj — SLO HOOPS FAN ?? (@SloHoopsFan) September 7, 2025

Μάλιστα, ο Σλοβένος ηγέτης, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την εθνική ομάδα της χώρας του στη «μάχη» με την Ιταλία, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 42 πόντους, έχοντας 6/8 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 15/16 βολές, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 4 κλεψίματα σε μόλις 33 λεπτά παιχνιδιού.