Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Eurobasket 2025: Τα «γαλλικά» του Ντόντσιτς στους συμπαίκτες του - «Συγκεντρωθείτε, πιέστε τους»
Οnsports Τeam 09 Σεπτεμβρίου 2025, 07:44
EUROBASKET / Σλοβενία

Eurobasket 2025: Τα «γαλλικά» του Ντόντσιτς στους συμπαίκτες του - «Συγκεντρωθείτε, πιέστε τους»

Με έντονο τρόπο θέλησε να «αφυπνίσει» τους συμπαίκτες του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης κόντρα στην Ιταλία, ο ηγέτης της Σλοβενίας.

Όπως φαίνεται και από το βίντεο που κυκλοφορεί από τάιμ άουτ της Σλοβενίας στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Λούκα Ντόντσιτς μίλησε με σκληρή… γλώσσα προς τους συμπαίκτες του, έπειτα από το προβάδισμα των 19 πόντων που είχε απωλέσει η ομάδα του και τη διαφορά να βρίσκεται πλέον στους 7 πόντους.

«Έλα ρε, έλα. Επτά πόντοι είναι, συγκεντρωθείτε όλοι ρε μ@λ@κες. Είστε όλοι γεννημένοι για αυτό, 7 πόντοι είναι. Συγκεντρωθείτε, μη γ@μ!€στ€, πιέστε τους όλους. Παίζουμε εναντίον τους, όχι εναντίον των εαυτών μας», ακούγεται να αναφέρει στο βίντεο ο σούπερ σταρ των Λέικερς.

Μάλιστα, ο Σλοβένος ηγέτης, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την εθνική ομάδα της χώρας του στη «μάχη» με την Ιταλία, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 42 πόντους, έχοντας 6/8 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 15/16 βολές, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 4 κλεψίματα σε μόλις 33 λεπτά παιχνιδιού.



Ροή ειδήσεων

STORIES
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (09/09) - «Μαζί σας και στα δύσκολα»
23 λεπτά πριν Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (09/09) - «Μαζί σας και στα δύσκολα»
EUROBASKET
Eurobasket 2025: Ξεμπερδεύει με τη Λιθουανία και... φεύγει για τα μετάλλια η Ελλάδα - Ώρα και κανάλι
1 ώρα πριν Eurobasket 2025: Ξεμπερδεύει με τη Λιθουανία και... φεύγει για τα μετάλλια η Ελλάδα - Ώρα και κανάλι
EUROBASKET
Eurobasket 2025: Τα «γαλλικά» του Ντόντσιτς στους συμπαίκτες του - «Συγκεντρωθείτε, πιέστε τους»
2 ώρες πριν Eurobasket 2025: Τα «γαλλικά» του Ντόντσιτς στους συμπαίκτες του - «Συγκεντρωθείτε, πιέστε τους»
EUROBASKET
Euronbasket 2025: Η τελική κατάταξη για τις θέσεις 9 - 16
5 ώρες πριν Euronbasket 2025: Η τελική κατάταξη για τις θέσεις 9 - 16
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved