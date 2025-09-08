Αλέξανδρος Σαμοντούροβ: «Θυμηθείτε το όνομά του» - Πώς τον αποθέωσε η FIBA στο Eurobasket 2025

Οnsports Τeam

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ έκανε μαγικά στον αγώνα της Ελλάδας επί του Ισραήλ για την πρόκριση στους 8 του Eurobasket 2025.

Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να χαρακτηρίστηκε από τη FIBA ως «ημίθεος», όμως ο 20χρονος Σαμοντούροβ με την άμυνά του, τα ριμπάουντ του και τους πόντους που πέτυχε ήταν καθοριστικός στην επικράτηση της Εθνικής μας έναντι του Ισραήλ.

Στα highlights του χθεσινού αγώνα άλλωστε ήταν και το τρομερό φόλοου που έκανε μετά το άστοχο τρίποντο του Βασίλη Τολιόπουλου. Αυτό ήταν που έκανε και τη FIBA να γράψει για τον «Σάμο», «θυμηθείτε το όνομά του: Αλέξανδρος Σαμοντούροβ».