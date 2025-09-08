EuroBasket 2025: «Ημίθεος» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο - Αποθέωση του «Greek Freak» από FIBA και NBA

Οnsports Τeam

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την επικράτηση της Εθνικής μας έναντι του Ισραήλ δημοσίευσε την ελληνική σημαία, δείχνοντας το μεγαλείο του

Σαρωτικός για άλλη μια φορά ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην πρόκριση της Ελλάδας απέναντι στο Ισραήλ με 84-79, εξασφαλίζοντας στην Εθνική μας ομάδα μια θέση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία αύριο (9/09).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καταχειροκροτήθηκε από όλους μετά την απίστευτη εμφάνιση του.

Ο «Greek Freak» σκόραρε 37 πόντους σε 29 λεπτά, ενώ πήρε 10 ριμπάουντ, 18/21 δίποντα και μοίρασε 1 ασίστ καταγράφοντας 37 στο σύστημα αξιολόγησης. Η FIBA εντυπωσιάστηκε για άλλη μια φορά με τον Γιάννη αναφέροντας ότι «δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν» ενώ ανήρτησε ένα σκίτσο του, αποθεώνοντάς τον: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ημίθεος».

Giannis Antetokounmpo (37 PTS, 10 REB) dominates as Greece ?? clinch their spot in the #EuroBasket Quarter-Finals! pic.twitter.com/69ZZUg7DA0 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

Το NBA από την πλευρά του έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram: «Ο Γιάννης έκανε μια ΤΡΕΛΗ εμφάνιση οδηγώντας την Ελλάδα στα προημιτελικά του Eurobasket»

Οι Μιλγουόκι Μπακς υπενθύμισαν για άλλη μια φορά στο κοινό ότι «είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο», ενώ έκαναν λόγο για μια «κυριαρχική εμφάνιση».

Best player in the world.



37 PTS | 10 REB | 78% FG pic.twitter.com/Kh9CB0ao6b — Milwaukee Bucks (@Bucks) September 7, 2025

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανήρτησε μια σειρά από φωτογραφίες από την εμφάνισή του ενάντια στο Ισραήλ, ενώ στην λεζάντα αρκέστηκε στο να βάλει απλώς την ελληνική σημαία. Και αυτό δείχνει πως ενώ είναι ο καλύτερος στον κόσμο, είναι πάντα εδώ για την Ελλάδα στα εύκολα και στα δύσκολα...