Ελλάδα - Λιθουανία: Η μέρα και η ώρα του προημιτελικού στο Eurobasket 2025
Η Ελλάδα ξεπέρασε το εμπόδιο του Ισραήλ και ετοιμάζεται πλέον για τη μάχη με τη Λιθουανία στα προημιτελικά του Eurobasket 2025 - Πότε είναι ο αγώνας.
Η Εθνική ομάδα μπάσκετ πέτυχε σπουδαία νίκη με 84-79 επί του Ισραήλ, για τη φάση των «16» στο Eurobasket 2025 και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Εκεί, όπου ήδη την περιμένει η Λιθουανία, η οποία είχε εξασφαλίσει από χθες (6/9) το εισιτήριο για τους «8», επικρατώντας με 88-79 της οικοδέσποινας Λετονίας στη Ρίγα.
Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου και θα διεξαχθεί στις 21:00 το βράδυ.
Την ίδια μέρα θα γίνει και ο προημιτελικός Τουρκία - Πολωνία, τον νικητή του οποίου θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα στα ημιτελικά, εφόσον ξεπεράσει και το εμπόδιο της Λιθουανίας.
ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ EUROBASKET
GROUP A
- Τουρκία 5-0**
- Σερβία 4-1**
- Λετονία 3-2*
- Πορτογαλία 2-3*
- Εσθονία 1-4
- Τσεχία 0-5
*Προκρίθηκε στους «16»
GROUP B
- Γερμανία 5-0*
- Λιθουανία 4-1*
- Φινλανδία 3-2*
- Σουηδία 1-4*
- Μεγάλη Βρετανία 1-4
- Μαυροβούνιο 1-4
* Προκρίθηκε στους «16»
GROUP C
- Ελλάδα 4-1*
- Ιταλία 4-1*
- Βοσνία 3-2*
- Γεωργία 2-3*
- Ισπανία 2-3
- Κύπρος 0-4
*Προκρίθηκε στους «16»
GROUP D
- Γαλλία 4-1*
- Πολωνία 3-2*
- Σλοβενία 3-2*
- Ισραήλ 3-2*
- Βέλγιο 2-3
- Ισλανδία 0-5
*Προκρίθηκε στους «16»
ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
1. Λιθουανία - Λετονία 88-79
2. Τουρκία - Σουηδία 85-79
3. Γερμανία - Πορτογαλία 85-58
4. Σερβία - Φινλανδία 86-92
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
5. Ελλάδα - Ισραήλ 84-79
6. Πολωνία - Βοσνία 80-72
7. Ιταλία - Σλοβενία 77-84
8. Γαλλία - Γεωργία 70-80
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
9. Λιθουανία - Ελλάδα (21:00)
10. Τουρκία - Πολωνία (17:00)
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
11. Γερμανία - Σλοβενία (21:00)
12. Φινλανδία - Γεωργία (17:00)
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
13. Νικητής 9 - Νικητής 10 (17:00 ή 21:00)
14. Νικητής 11- Νικητής 12 (17:00 ή 21:00)
ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
Μικρός Τελικός (17:00)
Μεγάλoς Τελικός (21:00)