Eurobasket 2025, Ιταλία - Σλοβενία 77-84: One man show από Ντόντσιτς και πρόκριση στους «8»

Onsports Team

Με μια μαγική εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς, η Σλοβενία επικράτησε της Ιταλίας και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Eurobasket 2025, όπου την περιμένει η Γερμανία.

Ο Λούκα Ντόντσιτς κουβάλησε ξανά τη Σλοβενία στους ώμους του και με μια υπερηχητική εμφάνιση, την έστειλε στα προημιτελικά του φετινού Eurobasket, επικρατώντας της Ιταλίας με 84-77.

Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς κατέγραψε 42 πόντους (6/8 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 15/16 βολές) και 10 ριμπάουντ!

Στα προημιτελικά της διοργάνωσης η Σλοβενία θα αντιμετωπίσει (Τετάρτη 10/9) την Γερμανία, η οποία νίκησε το Σάββατο (6/9) την Πορτογαλία.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 11-29, 40-50, 56-72, 77-84

ΙΤΑΛΙΑ (Ποτσέκο): Γκαλινάρι 10 (1), Μέλι 8 (2/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα), Φοντέκιο 22 (4/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη, 3 κλεψίματα), Τόμπσον, Ρίτσι, Σπανιόλο 2, Νιανγκ 12 (6 ριμπάουντ), Σπίσου 6 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 λάθη), Ντιουφ 8, Παγιόλα 9 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 λάθη)

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Σέκουλιτς): Κραμπέλι 4 (4 ριμπάουντ), Νίκολιτς 7 (1/7 τρίποντα), Πρέπελιτς 11 (3/7 τρίποντα), Μούριτς 6 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ράντοβιτς 2, Χρόβατ 5 (1/4 τρίποντα, 4 λάθη), Όμιτς 7 (7 ριμπάουντ), Στέργκαρ, Ντόντσιτς 42 (6/8 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 15/16 βολές, 10 ριμπάουντ, 4 λάθη, 3 κλεψίματα)