Το Eurobasket των εκπλήξεων: Γεωργία ή Φινλανδία στα ημιτελικά - Το πανόραμα της διοργάνωσης

Οι δύο ομάδες που σόκαραν με τις νίκες τους κόντρα σε Γαλλία και Σερβία, έχουν ιστορική ευκαιρία να διεκδικήσουν ένα μετάλλιο στο Eurobasket 2025.

Μετά τη Φινλανδία, που πέταξε εκτός συνέχεις τη Σερβία, ένα ακόμα αουτσάιντερ ζει το απόλυτο όνειρο...

Η Γεωργία σόκαρε τη Γαλλία στην φάση των «16» του EuroBasket 2025 και πέταξε εκτός διοργάνωσης ένα από τα φαβορί για μετάλλιο.

Κάπως έτσι, το μονοπάτι που φαινόταν πιο δύσβατο, έχει πια αλλάξει εντελώς, με τις Σερβία και Γαλλία να έχουν αποκλειστεί.

Στον έναν από τους προημιτελικούς της Τετάρτης (10/9) η Γεωργία θα αντιμετωπίσει την Φινλανδία, με τον νικητή να κλείνει θέση για τα ημιτελικά και τη μάχη των μεταλλίων.

Ο προημιτελικός ανάμεσα σε Φινλανδία και Γεωργία είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη (10/9) με την ώρα να μην έχει ακόμα γίνει γνωστή.

Χωρίς Γαλλία και Ισπανία μετά από 40 χρόνια

Παράλληλα, είναι χαρακτηριστικό πως για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, τα προημιτελικά του EuroBasket 2025 θα διεξαχθούν χωρίς την παρουσία έστω μιας εκ των Γαλλίας και Ισπανίας, δύο από τις πιο ισχυρές δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια ιστορική αλλαγή στο σκηνικό της διοργάνωσης, καθώς οι παραδοσιακές υπερδυνάμεις λείπουν από τη συνέχεια, ανοίγοντας το δρόμο για νέες ομάδες να διεκδικήσουν την κορυφή.

Συγκεκριμένα για πρώτη φορά μετά το μακρινό 1985 καμία από τις δύο ομάδες δεν βρίσκεται στη φάση των προημιτελικών.

Τα ζευγάρια των «8»

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Λιθουανία - Ελλάδα/Ισραήλ (17:00 ή 21:00)

10. Τουρκία - Πολωνία (17:00 ή 21:00)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Γερμανία - Ιταλία/Σλοβενία (17:00 ή 21:00)

12. Φινλανδία - Γεωργία (17:00 ή 21:00)

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ EUROBASKET

GROUP A

Τουρκία 5-0** Σερβία 4-1** Λετονία 3-2* Πορτογαλία 2-3* Εσθονία 1-4 Τσεχία 0-5

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP B

Γερμανία 5-0* Λιθουανία 4-1* Φινλανδία 3-2* Σουηδία 1-4* Μεγάλη Βρετανία 1-4 Μαυροβούνιο 1-4

* Προκρίθηκε στους «16»

GROUP C

Ελλάδα 4-1* Ιταλία 4-1* Βοσνία 3-2* Γεωργία 2-3* Ισπανία 2-3 Κύπρος 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP D

Γαλλία 4-1* Πολωνία 3-2* Σλοβενία 3-2* Ισραήλ 3-2* Βέλγιο 2-3 Ισλανδία 0-5

*Προκρίθηκε στους «16»

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

1. Λιθουανία - Λετονία 88-79

2. Τουρκία - Σουηδία 85-79

3. Γερμανία - Πορτογαλία 85-58

4. Σερβία - Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

5. Ελλάδα - Ισραήλ 21:45

6. Πολωνία - Βοσνία 80-72

7. Ιταλία - Σλοβενία 18:30

8. Γαλλία - Γεωργία 70-80

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Λιθουανία - Ελλάδα/Ισραήλ (17:00 ή 21:00)

10. Τουρκία - Πολωνία (17:00 ή 21:00)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Γερμανία - Ιταλία/Σλοβενία (17:00 ή 21:00)

12. Φινλανδία - Γεωργία (17:00 ή 21:00)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Νικητής 9 - Νικητής 10 (17:00 ή 21:00)

14. Νικητής 11- Νικητής 12 (17:00 ή 21:00)

ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός (17:00)

Μεγάλoς Τελικός (21:00)