Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (07/09): Ελλάδα – Ισραήλ με… φόντο τους «8» του Eurobasket 2025
EUROKINISSI
Οnsports team 07 Σεπτεμβρίου 2025, 10:11
EUROBASKET

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (07/09): Ελλάδα – Ισραήλ με… φόντο τους «8» του Eurobasket 2025

Δείτε την ώρα και το κανάλι του πρώτου νοκ άουτ αγώνα της Εθνικής για το Eurobasket 2025 με αντίπαλο το Ισραήλ στη Ρίγα - Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (03/09).

Πριν τρεις μέρες στην Κύπρο, η Ελλάδα εξασφάλισε την πρωτιά του ομίλου της. Το Eurobasket όμως, ουσιαστικά τώρα αρχίζει για την Εθνική.

Ο στόχος της απ’ την αρχή ήταν να φτάσει στη ζώνη των μεταλλίων. Ο δρόμος είναι… ανοιχτός καθώς βρίσκεται στην πιο βατή πλευρά του ταμπλό. Απόψε (07/09) το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα «ρίχνεται» στη… μάχη των νοκ άουτ, εκεί όπου δε συγχωρούνται λάθη και δεν υπάρχει γυρισμός, όπως κατάλαβε πολύ καλά η Σερβία το Σάββαρο (06/09).

Η Ελλάδα είναι το απόλυτο φαβορί καθώς θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ. Ομάδα που τερμάτισε τέταρτη στο δικό της γκρουπ και έκανε μια μεγάλη νίκη (Γαλλία) για να βρεθεί ως εδώ.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Eurobasket 2025

  • Πολωνία – Βοσνία (12:00, Novasports Start)
  • Γαλλία – Γεωργία (15:15, Novasports Start, ΕΡΤ1)
  • Ιταλία – Σλοβενία (18:30, Novasports Start)
  • Ελλάδα – Ισραήλ (21:45, Novasports Start, ΕΡΤ1)

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

10:35

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Καταλονίας (Warm Up)

11:30

ΕΡΤ2

Ιαπωνία – Βραζιλία

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

11:45

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto3 2025

Γκραν Πρι Καταλονίας (Αγώνας)

12:00

Novasports Start

Πολωνία - Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

13:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto2 2025

Γκραν Πρι Καταλονίας (Αγώνας)

13:00

COSMOTE SPORT 7 HD

ERC 2025

Ηνωμένο Βασίλειο, SS10 Mynnd Bach 1

14:00

COSMOTE SPORT 8 HD

World Athletics Continental Tour Gold 2025

Πεκίνο

14:30

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Καταλονίας (Αγώνας)

15:00

ANT1

Formula 1 Show

Εκπομπή

15:15

Novasports Start

Γαλλία – Γεωργία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

15:15

ΕΡΤ1

Γαλλία – Γεωργία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

15:15

COSMOTE SPORT 7 HD

ERC 2025

Ηνωμένο Βασίλειο, SS11 Nant y Moch 2

15:30

ΕΡΤ2

Τουρκία – Ιταλία

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

15:45

ANT1

Formula 1 2025 - Grand Prix Ιταλίας

Αγώνας

16:00

Novasports Prime

Γεωργία – Βουλγαρία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

16:00

ΑΝΤ1+

Formula 1 Gran Premio D' Italia, Αγώνας

Μηχανοκίνητα

17:00

COSMOTE SPORT 7 HD

ERC 2025

Ηνωμένο Βασίλειο, SS12 Mynnd Bach 2

18:30

Novasports Start

Ιταλία – Σλοβενία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

19:00

Novasports Prime

Λιθουανία – Ολλανδία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

19:00

Novasports 1HD

Σκόπια – Λιχτενστάιν

UEFA World Cup Qualifiers 2025

20:30

Novasports Start

Playmakers

Εκπομπή

21:00

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers Tonight

Εκπομπή

21:00

Eurosport 1

Σίνερ – Αλκαράθ

Τένις

21:45

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers

Λεπτό προς Λεπτό

21:45

Novasports Start

Ελλάδα – Ισραήλ

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:45

Novasports 5HD

Λουξεμβούργο – Σλοβακία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 4HD

Βέλγιο – Καζακστάν

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 3HD

Γερμανία - Βόρεια Ιρλανδία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 2HD

Πολωνία – Φινλανδία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 1HD

Τουρκία – Ισπανία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

ΕΡΤ1

Ελλάδα – Ισραήλ

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

23:30

ΕΡΤ1

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

Μπάσκετ

23:45

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers Tonight

Εκπομπή

23:45

Novasports Start

Playmakers

Εκπομπή

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ


Ροή ειδήσεων

EUROBASKET
Ισραήλ – Ελλάδα: «Θα πρέπει να φέρουμε… M-16 για να σταματήσουμε τον Αντετοκούνμπο»
12 λεπτά πριν Ισραήλ – Ελλάδα: «Θα πρέπει να φέρουμε… M-16 για να σταματήσουμε τον Αντετοκούνμπο»
NBA
NBA: Στο Hall of Fame η κλάση του 2025 – Συγκίνησε ο ΛεΜπρον Τζέιμς, μιλώντας για τον Κόμπι Μπράιαντ
1 ώρα πριν NBA: Στο Hall of Fame η κλάση του 2025 – Συγκίνησε ο ΛεΜπρον Τζέιμς, μιλώντας για τον Κόμπι Μπράιαντ
EUROBASKET
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (07/09): Ελλάδα – Ισραήλ με… φόντο τους «8» του Eurobasket 2025
2 ώρες πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (07/09): Ελλάδα – Ισραήλ με… φόντο τους «8» του Eurobasket 2025
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ο Ραφίνια κατηγορεί την Ντίσνεϊλαντ στο Παρίσι για ρατσισμό
3 ώρες πριν Ο Ραφίνια κατηγορεί την Ντίσνεϊλαντ στο Παρίσι για ρατσισμό
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved