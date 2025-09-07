Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (07/09): Ελλάδα – Ισραήλ με… φόντο τους «8» του Eurobasket 2025
Δείτε την ώρα και το κανάλι του πρώτου νοκ άουτ αγώνα της Εθνικής για το Eurobasket 2025 με αντίπαλο το Ισραήλ στη Ρίγα - Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (03/09).
Πριν τρεις μέρες στην Κύπρο, η Ελλάδα εξασφάλισε την πρωτιά του ομίλου της. Το Eurobasket όμως, ουσιαστικά τώρα αρχίζει για την Εθνική.
Ο στόχος της απ’ την αρχή ήταν να φτάσει στη ζώνη των μεταλλίων. Ο δρόμος είναι… ανοιχτός καθώς βρίσκεται στην πιο βατή πλευρά του ταμπλό. Απόψε (07/09) το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα «ρίχνεται» στη… μάχη των νοκ άουτ, εκεί όπου δε συγχωρούνται λάθη και δεν υπάρχει γυρισμός, όπως κατάλαβε πολύ καλά η Σερβία το Σάββαρο (06/09).
Η Ελλάδα είναι το απόλυτο φαβορί καθώς θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ. Ομάδα που τερμάτισε τέταρτη στο δικό της γκρουπ και έκανε μια μεγάλη νίκη (Γαλλία) για να βρεθεί ως εδώ.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Eurobasket 2025
- Πολωνία – Βοσνία (12:00, Novasports Start)
- Γαλλία – Γεωργία (15:15, Novasports Start, ΕΡΤ1)
- Ιταλία – Σλοβενία (18:30, Novasports Start)
- Ελλάδα – Ισραήλ (21:45, Novasports Start, ΕΡΤ1)
Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:
|
10:35
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
MotoGP 2025
|
Γκραν Πρι Καταλονίας (Warm Up)
|
11:30
|
ΕΡΤ2
|
Ιαπωνία – Βραζιλία
|
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
|
11:45
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Moto3 2025
|
Γκραν Πρι Καταλονίας (Αγώνας)
|
12:00
|
Novasports Start
|
Πολωνία - Βοσνία-Ερζεγοβίνη
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
13:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Moto2 2025
|
Γκραν Πρι Καταλονίας (Αγώνας)
|
13:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
ERC 2025
|
Ηνωμένο Βασίλειο, SS10 Mynnd Bach 1
|
14:00
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
World Athletics Continental Tour Gold 2025
|
Πεκίνο
|
14:30
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
MotoGP 2025
|
Γκραν Πρι Καταλονίας (Αγώνας)
|
15:00
|
ANT1
|
Formula 1 Show
|
Εκπομπή
|
15:15
|
Novasports Start
|
Γαλλία – Γεωργία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
15:15
|
ΕΡΤ1
|
Γαλλία – Γεωργία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
15:15
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
ERC 2025
|
Ηνωμένο Βασίλειο, SS11 Nant y Moch 2
|
15:30
|
ΕΡΤ2
|
Τουρκία – Ιταλία
|
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
|
15:45
|
ANT1
|
Formula 1 2025 - Grand Prix Ιταλίας
|
Αγώνας
|
16:00
|
Novasports Prime
|
Γεωργία – Βουλγαρία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
16:00
|
ΑΝΤ1+
|
Formula 1 Gran Premio D' Italia, Αγώνας
|
Μηχανοκίνητα
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
ERC 2025
|
Ηνωμένο Βασίλειο, SS12 Mynnd Bach 2
|
18:30
|
Novasports Start
|
Ιταλία – Σλοβενία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
19:00
|
Novasports Prime
|
Λιθουανία – Ολλανδία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
19:00
|
Novasports 1HD
|
Σκόπια – Λιχτενστάιν
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
20:30
|
Novasports Start
|
Playmakers
|
Εκπομπή
|
21:00
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers Tonight
|
Εκπομπή
|
21:00
|
Eurosport 1
|
Σίνερ – Αλκαράθ
|
Τένις
|
21:45
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers
|
Λεπτό προς Λεπτό
|
21:45
|
Novasports Start
|
Ελλάδα – Ισραήλ
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
21:45
|
Novasports 5HD
|
Λουξεμβούργο – Σλοβακία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 4HD
|
Βέλγιο – Καζακστάν
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 3HD
|
Γερμανία - Βόρεια Ιρλανδία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 2HD
|
Πολωνία – Φινλανδία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
Novasports 1HD
|
Τουρκία – Ισπανία
|
UEFA World Cup Qualifiers 2025
|
21:45
|
ΕΡΤ1
|
Ελλάδα – Ισραήλ
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
23:30
|
ΕΡΤ1
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
Μπάσκετ
|
23:45
|
Novasports Prime
|
UEFA European Qualifiers Tonight
|
Εκπομπή
|
23:45
|
Novasports Start
|
Playmakers
|
Εκπομπή
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
04:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ