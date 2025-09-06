Eurobasket 2025: Η Λιθουανία αντίπαλος της Ελλάδας αν προκριθεί κόντρα στο Ισραήλ

Onsports Team

Γνωστός έγινε ο επόμενος αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδας σε περίπτωση που πάρει την πρόκριση σε βάρος του Ισραήλ, μια και η Λιθουανία επιβλήθηκε 88-79 της Λετονίας.

Το τρίτο, κατά σειρά, παιχνίδι της φάσης των «16» ήταν αυτό που… απασχολούσε την Εθνική Ελλάδας στη φάση των νοκ άουτ του Eurobasket 2025 που διεξάγονται στη Ρίγα, μια και απ’ το ζευγάρι της Λιθουανίας με την οικοδέσποινα Λετονία θα έβγαινε ο επόμενος αντίπαλος του αντιπροσωπευτικού μας «συγκροτήματος» στα προημιτελικά.

Βέβαια, βασική προϋπόθεση είναι η πρόκριση της «επίσημης αγαπημένης» σε βάρος του Ισραήλ στη φάση των «16». Το ματς είναι αυτό που θα κλείσει το πρόγραμμα της Κυριακής (07/09) με την εθνική ομάδα να έχει στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά.

Σε περίπτωση που η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μπορέσει να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά, τότε θα παίξει απέναντι στη Λιθουανία στα προημιτελικά του Eurobasket 2025, με στόχο το επόμενο… βήμα για την είσοδο στους αγώνες που μπορούν να εξασφαλίσουν ένα μετάλλιο.