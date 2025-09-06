Ομάδες

Eurobasket 2025: Προπονήθηκε ο Σαμοντούροβ, όλοι στη διάθεση του Σπανούλη για Ισραήλ
Onsports Team 06 Σεπτεμβρίου 2025, 20:47
EUROBASKET

Eurobasket 2025: Προπονήθηκε ο Σαμοντούροβ, όλοι στη διάθεση του Σπανούλη για Ισραήλ

Η τελευταία προπόνηση της Εθνικής ομάδας πριν το ματς των «16» με τους Ισραηλινούς, βρίσκει τους διεθνείς να είναι «ετοιμοπόλεμοι» και στη διάθεση του προπονητή τους.

Η Εθνική Ελλάδας πραγματοποίησε την τελευταία της προπόνηση πριν το μεγάλο ματς με το Ισραήλ. Την Κυριακή (7/9) το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει το Ισραήλ, στη «μάχη» για τους «16» του Eurobasket.

Άπαντες είναι στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για το μεγάλο παιχνίδι. Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και προπονήθηκε χωρίς προβλήματα. Φωνάζοντας «παρών» για το ματς στη Ρίγα.

Ο νεαρός άσος του Παναθηναϊκού δεν μπόρεσε να παίξει με την Ισπανία στο τελευταίο ματς των ομίλων. Έως τώρα έχει πάρει χρόνο και καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο το ρόλο που του δίνεται.

 



