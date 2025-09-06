Eurobasket 2025, Οσμάν: «Δεν βγάζει νόημα να τελειώνεις πρώτος και να παίζεις νωρίς»

Onsports Team

Αιχμές για το καλεντάρι της FIBA άφησε και ο Τζέντι Όσμαν, μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Σουηδίας.

Η εθνική ομάδα της γειτονικής χώρας αντιμετώπισε δυσκολίες από τους Σκανδιναβούς, όμως, μπόρεσε να πάρει το πρώτο εισιτήριο για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025. Μετά το τέλος, ο Τζέντι Όσμαν συμφώνησε με τον Εργκίν Αταμάν, που «επιτέθηκε» στην FIBA για το πρόγραμμα της διοργάνωσης.

«Ο κόουτς μίλησε για την ώρα του αγώνα. Δεν ξέρω πώς γίνεται να τελειώνεις πρώτος στον όμιλο και να παίζεις στους ‘16’ πρώτος χρονικά. Δεν βγάζει νόημα για μένα, αλλά τέλος πάντων… Θα βοηθούσε να γίνονται δύο παιχνίδια μόνο την ημέρα. Μόνο στο Ευρωμπάσκετ έχω παίξει τέτοια ώρα. Όμως ως ομάδα θα πρέπει πάντα να είμαστε έτοιμοι», ανέφερε αρχικά ο άσος του Παναθηναϊκού AKTOR.

Και κατέληξε: «Συγχαρητήρια στη Σουηδία, έπαιξαν εξαιρετικά, εμείς δεν ήμασταν στην καλύτερη κατάσταση, αλλά κερδίσαμε. Τώρα θα ξεκουραστούμε και θα προετοιμαστούμε για τον προημιτελικό. Δεν πρέπει να είμαστε τόσο χαλαροί ξανά, πρέπει να είμαστε πιο έτοιμοι και πιο σκληροί, δεν επιτρέπεται να είμαστε όπως στο ξεκίνημα».