Eurobasket 2025, Πολωνία – Βέλγιο 69-70: Νίκη γοήτρου για τους Βέλγους
Onsports Team 05 Σεπτεμβρίου 2025, 00:16
EUROBASKET

Σε αγώνα που δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον, οι Βέλγοι επικράτησαν με 1 πόντο διαφορά απέναντι στους διοργανωτές του ομίλου Πολωνούς.

Η ολοκλήρωση του Group D του Eurobasket, ήρθε με αγώνα που δεν είχε το παραμικρό ενδιαφέρον βαθμολογικά. Η Πολωνία γνώριζε πως τερματίζει δεύτερη, ενώ το Βέλγιο είχε ήδη αποκλειστεί. Παρ’ όλα αυτάμ οι διοργανωτές του ομίλου ηττήθηκαν με 70-69 στο τέλος της αναμέτρησης.

Οι Πολωνοί στα νοκ άουτ θα αντιμετωπίσουν την Βοσνία, ενώ οι Βέλγοι επιστρέφουν σπίτια τους με ένα θετικό αποτέλεσμα στις βαλίτσες τους.

Η αναμέτρηση κρίθηκε λίγο πριν το τέλος με καλάθι του Λεκόμπ για τους Βέλγους. Ήταν και ο κορυφαίος παίκτης τους με 19 πόντους. Ο Ματέους Πονίτκα ξεχώρισε για τους Πολωνούς, έχοντας 16 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-16, 33-39, 58-58,69-70

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ.

 



