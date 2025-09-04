Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Eurobasket 2025: Πότε είναι ο μεγάλος αγώνας της Ελλάδας με το Ισραήλ
Onsports Team 04 Σεπτεμβρίου 2025, 23:52
EUROBASKET

Eurobasket 2025: Πότε είναι ο μεγάλος αγώνας της Ελλάδας με το Ισραήλ

Η Εθνική μας προκρίθηκε ως πρώτη από τον όμιλο της Κύπρου και πάει στη Ρίγα για τα νοκ άουτ με πρώτο αντίπαλο το Ισραήλ – Η μέρα και η ώρα του σπουδαίου ματς.

Στο τέλος «μίλησε» η ελληνική καρδιά στον μεγάλο αγώνα με την Ισπανία. Η Εθνική μας επικράτησε των Ίβηρων, οι οποίοι πάνε πρόωρα σπίτι τους καθώς αποκλείστηκαν απ’ τη συνέχεια του Eurobasket. Η γαλανόλευκη φεύγει από την Κύπρο, καθώς θα συμμετάσχει στην τελική φάση του τουρνουά.

Αυτή θα διεξαχθεί στη Ρίγα της Λετονίας. Εκεί θα αγωνιστεί το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, με αντίπαλο το Ισραήλ στη φάση των «16». Ο μεγάλος αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή (7/9). Το τζάμπολ ορίστηκε για τις 21:45 ώρα Ελλάδος.

 



Ροή ειδήσεων

EUROBASKET
Eurobasket 2025, Πολωνία – Βέλγιο 69-70: Νίκη γοήτρου για τους Βέλγους
2 ώρες πριν Eurobasket 2025, Πολωνία – Βέλγιο 69-70: Νίκη γοήτρου για τους Βέλγους
EUROBASKET
Eurobasket 2025: Πότε είναι ο μεγάλος αγώνας της Ελλάδας με το Ισραήλ
2 ώρες πριν Eurobasket 2025: Πότε είναι ο μεγάλος αγώνας της Ελλάδας με το Ισραήλ
EUROBASKET
Eurobasket 2025, Ισπανία - Ελλάδα 86-90: Εθνική για μετάλλιο, πήρε το θρίλερ με τους Ίβηρες!
2 ώρες πριν Eurobasket 2025, Ισπανία - Ελλάδα 86-90: Εθνική για μετάλλιο, πήρε το θρίλερ με τους Ίβηρες!
EUROBASKET
Eurobasket 2025: Με Ισραήλ στους «16» η Εθνική Ελλάδας και μάχη μεταλλίου με Τουρκία - Τα ζευγάρια
2 ώρες πριν Eurobasket 2025: Με Ισραήλ στους «16» η Εθνική Ελλάδας και μάχη μεταλλίου με Τουρκία - Τα ζευγάρια
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved