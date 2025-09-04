Ελλάδα-Ισπανία: Κοντός και Παππάς δίπλα στην Εθνική - Μίλησαν με τους παίκτες του Παναθηναϊκού

Οnsports Τeam

Αντιπροσωπεία του Παναθηναϊκού AKTOR βρέθηκε στην Κύπρο, με τους Δημήτρη Κοντο και Νίκο Παππά να δίνουν το παρών στην κρίσιμη αναμέτρηση της Εθνικής κόντρα στην Ισπανία.

Η Ελλάδα δίνει τον πιο κρίσιμο αγώνα της στο Eurobasket 2025 κόντρα στην Ισπανία (21:30), σε μια αναμέτρηση που θα κρίνει το μέλλον της στη διοργάνωση, καθώς με νίκη παίρνει το ευνοϊκό μονοπάτι, που μπορεί να τη στείλει μέχρι τα ημιτελικά.

Στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» βρέθηκε μίνι αντιπροσωπεία του Παναθηναϊκού, με τον Director of Scouting and Team Personnel Νίκο Παππά και τον General Manager of Basketball Operations, Δημήτρη Κοντό να δίνουν το παρών, έχοντας μάλιστα την ευκαιρία να μιλήσουν με τους παίκτες του «τριφυλλιού» την ώρα της προθέρμανσης τους.