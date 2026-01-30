Ολυμπιακός: Έξω ο Νιλικίνα, μέσα ο Τζόσεφ

Οnsports Τeam

Τη θέση του Φρανκ Νιλικίνα, στη Stoiximan GBL, θα πάρει το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Κόρι Τζόσεφ έκανε το ντεμπούτο του στη EuroLeague και άμεσα αναμένεται να κάνει πρεμιέρα και στη Stoiximan GBL.

Στον Ολυμπιακό έχει παρθεί η απόφαση ο Καναδός παίκτης να αντικαταστήσει τον Φρανκ Νιλικίνα προκειμένου να μπορέσει να πάρει ρυθμό και να μπει στο πνεύμα της ομάδας άμεσα.

Παράλληλα, είναι κοινό μυστικό πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν είναι ικανοποιημένος από την παρουσία του Νιλικίνα μέχρι τώρα στην ομάδα, οπότε η συγκεκριμένη αλλαγή στο ρόστερ έρχεται απολύτως φυσιολογικά.