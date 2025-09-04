Eurobasket 2025: Πρώτη ή τέταρτη θέση η Εθνική Ελλάδας - Οι πιθανοί αντίπαλοι στους «16»

Οnsports Τeam

Η νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας ξεκαθάρισε τα πράγματα πριν τον «τελικό» της Ελλάδας με την Ισπανία για το Eurobasket 2025.

Η Βοσνία επικράτησε της Γεωργίας με 84-76 για την τελευταία αγωνιστική του 3ου ομίλου στο Eurobasket 2025 και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των «16».

Το αποτέλεσμα αυτό ξεκαθάρισε ακόμα περισσότερο την κατάσταση ενόψει της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ισπανία, που αποκτά χαρακτήρα «τελικού» για τους Ίβηρες.

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ με νίκη απόψε (21:30) θα είναι πρώτη και θα αφήσει εκτός συνέχειας τη «Φούρια Ρόχα», καθώς θα περάσει ως τέταρτη η Γεωργία στην ισοβαθμία.

Με νίκη της Ισπανίας, η Ελλάδα θα μείνει στην τέταρτη θέση και θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (7/9) στους «16» τον πρώτο του Δ' ομίλου (δηλαδή το Ισραήλ αν κερδίσει στο ματς με τη Σλοβενία, σε διαφορετική περίπτωση τη Γαλλία).

Αν η Εθνική ομάδα έρθει πρώτη θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του Ισραήλ - Σλοβενία στους «16» κι εν συνεχεία στα προημιτελικά τον νικητή του Λιθουανία-Λετονία.

Τα έως τώρα ζευγάρια των «16»:

Γερμανία - Πορτογαλία

Λιθουανία - Λετονία

Τουρκία - Σουηδία

Σερβία - Φινλανδία

Δείτε παρακάτω τις έως τώρα βαθμολογίες και τις διασταυρώσεις στη συνέχεια.

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ EUROBASKET

GROUP A (ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)

Τουρκία 5-0** Σερβία 4-1** Λετονία 3-2* Πορτογαλία 2-3* Εσθονία 1-4 Τσεχία 0-5

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP B (ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)

Γερμανία 5-0* Λιθουανία 4-1* Φινλανδία 3-2* Σουηδία 1-4* Μεγάλη Βρετανία 1-4 Μαυροβούνιο 1-4

* Προκρίθηκε στους «16»

GROUP C (ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ)

5η αγωνιστική - Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Βοσνία - Γεωργία 84-76

Ιταλία - Κύπρος (18:15)

Ισπανία - Ελλάδα (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Ελλάδα 3-1* Ιταλία 3-1* Βοσνία 3-2* Γεωργία 2-3 Ισπανία 2-2 Κύπρος 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP D (ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ - ΠΟΛΩΝΙΑ)

5η αγωνιστική - Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Γαλλία - Ισλανδία 114-74

Ισραήλ - Σλοβενία (18:00)

Πολωνία - Βέλγιο (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Γαλλία 4-1* Πολωνία 3-1* Ισραήλ 3-1* Σλοβενία 2-2* Βέλγιο 1-3 Ισλανδία 0-5

*Προκρίθηκε στους «16»

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

1. Λιθουανία - Λετονία

2. Τουρκία - Σουηδία

3. Γερμανία - Πορτογαλία

4. Σερβία - Φινλανδία

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

5. C1 - D4

6. D2 - Βοσνία

7. C2 - D3

8. D1 - C4

*Οι ώρες των αγώνων στους «16» θα είναι 12:00, 15:15, 18:30 και 21:45 και θα αντιστοιχιστούν με τις ομάδες μετά τη φάση των ομίλων.

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Νικητής 1 - Νικητής 5 (17:00 ή 21:00)

10. Νικητής 2 - Νικητής 6 (17:00 ή 21:00)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Νικητής 3 - Νικητής 7 (17:00 ή 21:00)

12. Νικητής 4 - Νικητής 8 (17:00 ή 21:00)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Νικητής 9 - Νικητής 10 (17:00 ή 21:00)

14. Νικητής 11- Νικητής 12 (17:00 ή 21:00)

ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός (17:00)

Μεγάλoς Τελικός (21:00)