Όσμαν: «Έχουμε λαμπρό μέλλον»
Οnsports Τeam 04 Σεπτεμβρίου 2025, 13:01
EUROBASKET

Όσμαν: «Έχουμε λαμπρό μέλλον»

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού μίλησε για την πορεία της ομάδας του στο Eurobasket και φάνηκε σίγουρος για την επιτυχία της στη συνέχεια. 

Η Τουρκία πραγματοποιεί μια εξαιρετική πορεία μέχρι στιγμής στο Eurobasket και ένας από τους σημαντικότερους λόγους αυτής της πορείας είναι ο Τσέντι Όσμαν.

Ο παίκτης του "τριφυλλιού" παραγματοποιεί φανταστικές εμφανίσεις και μέσω δηλώσεών του δεν κρύβει την αισιοδοξία του για τη συνέχεια. 

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Συγχαρητήρια όλους. Παίξαμε σπουδαίο μπάσκετ. Δεν τα παρατήσαμε ποτέ. Κάποιες φορές μείναμε πίσω στο σκορ, αλλά συνεχίσαμε να παλεύουμε και παίξαμε πολύ καλά.

Είμαι περήφανος για όλους. Έχουμε ένα λαμπρό μέλλον ως ομάδα και ελπίζω να φτάσουμε στα μετάλλια. Ελπίζω να συνεχίσουμε να παίζουμε έτσι. Μπράβο σε όλους»!

 



