Eurobasket 2025: Όλα ΟΚ με Αβράμοβιτς

Οnsports Τeam

Η καρδιά των Σέρβων πήγε στη... θέση της, αφού οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Αλέξα Αβράμοβιτς ήταν "καθαρές" και ο παίκτης τέθηκε άμεσα και πάλι στη διάθεση του Σβέτισλαβ Πέσιτς.

Λήξη συναγερμού με τον τραυματισμό του Αλέκσα Αβράμοβιτς στη Σερβία, με τον 30χρονο άσο να μην έχει κάτι σοβαρό.

Ο έμπειρος παίκτης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής αναμέτρησης των Σέρβων με την Τουρκία και αποχώρησε από το παιχνίδι.

Αρχικά οι Σέρβοι φοβήθηκαν για το... χειρότερο, αλλά όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια αλλά και μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο παίκτης δεν επρόκειτο για κάτι σοβαρό, με αποτέλεσμα ο Αβράμοβιτς να τεθεί άμεσα και πάλι στη διάθεση του προπονητή του, ο οποίος μπορεί να τον υπολογίζει κανονικά για τα νοκ άουτ.