Eurobasket 2025: Οι διαιτητές του "τελικού" με την Ισπανία
Οnsports Τeam 04 Σεπτεμβρίου 2025, 10:30
EUROBASKET

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές του πολύ σημαντικού αγώνα της Ελλάδας κόντρα στην Ισπανία.

Η Εθνική μας ομάδα απόψε δίνει τον σημαντικότερο, μέχρι στιγμής, αγώνα της στο Eurobasket 2025 κόντρα στην Ισπανία και θέλει την νίκη για να κατακτήσει την πρώτη θέση του ομίλου της και να ακολουθήσει έναν πιο... ομαλό δρόμο στη συνέχεια της διοργάνωσης. 

Μάλιστα, πριν από λίγο έγιναν γνωστοί και οι τρεις διαιτητές που θα "σφυρίξουν" τη μεγάλη αναμέτρηση. 

Αυτοί θα είναι οι Χόρχε Βάσκες (Πουέρτο Ρίκο), Μάρτινς Κοζλόφσκις (Λετονία) και Πέτερ Πρακς (Ουγγαρία).

 

 


