Απολαυστικός Αταμάν: «Ο Γιόκιτς αγαπημένος παίκτης του Δ. Γιαννακόπουλου, τώρα ίσως ο Σενγκούν»
Onsports Team 04 Σεπτεμβρίου 2025, 01:50
EUROBASKET

Απολαυστικός Αταμάν: «Ο Γιόκιτς αγαπημένος παίκτης του Δ. Γιαννακόπουλου, τώρα ίσως ο Σενγκούν»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR και της Εθνικής Τουρκίας, μετά τη νίκη της ομάδας του επί της Σερβίας έκανε αναφορά στον ισχυρό άνδρα των «πράσινων» και τον θαυμασμό του στον Νίκολα Γιόκιτς.

Όταν έχει κέφια, ο Εργκίν Αταμάν δεν έχει αντίπαλο στις ατάκες. Η νίκη της Εθνικής Τουρκίας επί της Σερβίας στο μεγάλο ματς του Eurobasket, προφανώς έφερε καλή διάθεση στον προπονητή της γειτονικής χώρας και φυσικά του Παναθηναϊκού AKTOR.

Έτσι, στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, έκανε μια ξεχωριστή αναφορά. Θέλοντας να δείξει παράλληλα, το πόσο σημαντική ήταν η προσφορά του Άλπερεν Σενγκούν στη νίκη.

Ο Αταμάν έφερε ως παράδειγμα τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος είναι γνωστό πως θεωρεί κορυφαίο παίκτη του κόσμου τον Νίκολα Γιόκιτς. Ο κόουτς των «πράσινων» είπε αστειευόμενος πως αν είδε το ματς αυτό, ίσως να άρχισε να σκέφτεται τον Σενγκούν ως αγαπημένο του παίκτη!

Χαρακτηριστικά είπε αστειευόμενος ο Εργκίν Αταμάν:

«Όπως γνωρίζετε, ο αγαπημένος παίκτης του προέδρου μου, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, απ’ όλο τον κόσμο είναι ο Νίκολα Γιόκιτς. Αν είδε αυτόν τον αγώνα, ίσως να άλλαξε γνώμη και να άρχισε να σκέφτεται τον Σενγκούν».



