Eurobasket 2025: Αυτά είναι τα πρώτα ζευγάρια των «16» - Ο δρόμος της Ελλάδας

Δείτε τα πρώτα ζευγάρια της φάσης των «16» στο Eurobasket 2025 και τις πιθανές διασταυρώσεις που ενδιαφέρουν την Εθνική ομάδα μπάσκετ.

Οι δύο πρώτοι όμιλοι του Eurobasket 2025 ολοκληρώθηκαν με τη τεράστια νίκη της Τουρκίας επί της Σερβίας και αυτή της Γερμανίας επί της Φινλανδίας και μαζί τους βγήκαν και τα πρώτα τέσσερα ζευγάρια της φάσης των «16».

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έκανε την έκπληξη και πήρε την πρώτη θέση του Α ομίλου και στα νοκ άουτ θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία. Αντίθετα, η Σερβία θα αγωνιστεί με τη Φινλανδία.

Η Γερμανία από την πλευρά της κέρδισε την πρώτη θέση στον Β όμιλο με 5 νίκες και θα αντιμετωπίσει την 4η του Α' ομίλου, Πορτογαλία, ενώ η Λιθουανία των σημαντικών προβλημάτων θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα της τελικής φάσης, Λετονία.

Αυτό το ζευγάρι, μάλιστα, ενδέχεται να απασχολήσει και την Εθνική Ελλάδας, εφόσον νικήσει την Πέμπτη (4/9) την Ισπανία και εξασφαλίσει την πρωτιά στον Δ' όμιλο. Κι αυτό γιατί αν συμβεί το παραπάνω σενάριο και ξεπεράσει εν συνεχεία και το εμπόδιο στους «16» (Σλοβενία ή Ισραήλ εφόσον είναι πρώτη), θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Λιθουανία-Λετονία για μια θέση στα ημιτελικά και τη μάχη των μεταλλίων.

Εκεί, όπου λογικά θα βρίσκεται η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, εφόσον επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί σε «16» και προημιτελικά. Αντίθετα, τη Σερβία η Εθνική μας θα μπορεί να την αντιμετωπίσει μόνο στον τελικό.

Βέβαια, αν η Ελλάδα δεν κερδίσει την Ισπανία, τότε τα δεδομένα θα αλλάξουν.

Τα πρώτα ζευγάρια των «16»:

Γερμανία - Πορτογαλία

Λιθουανία - Λετονία

Τουρκία - Σουηδία

Σερβία - Φινλανδία

Δείτε παρακάτω τις έως τώρα βαθμολογίες και τις διασταυρώσεις στη συνέχεια.

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ EUROBASKET

GROUP A (ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)

Τουρκία 5-0** Σερβία 4-1** Λετονία 3-2* Πορτογαλία 2-3* Εσθονία 1-4 Τσεχία 0-5

*Προκρίθηκε στους «16»



GROUP B (ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)

Γερμανία 5-0* Λιθουανία 4-1* Φινλανδία 3-2* Σουηδία 1-4* Μεγάλη Βρετανία 1-4 Μαυροβούνιο 1-4

* Προκρίθηκε στους «16»

GROUP C (ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ)

5η αγωνιστική - Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Βοσνία - Γεωργία (15:00)

Ιταλία - Κύπρος (18:15)

Ισπανία - Ελλάδα (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Ελλάδα 3-1* Ιταλία 3-1* Ισπανία 2-2 Γεωργία 2-2 Βοσνία 2-2 Κύπρος 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»

GROUP D (ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ - ΠΟΛΩΝΙΑ)

5η αγωνιστική - Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Γαλλία - Ισλανδία (15:00)

Ισραήλ - Σλοβενία (18:00)

Πολωνία - Βέλγιο (21:30)

Κατάταξη (Ν-Η)

Ισραήλ 3-1* Πολωνία 3-1* Γαλλία 3-1* Σλοβενία 2-2* Βέλγιο 1-3 Ισλανδία 0-4

*Προκρίθηκε στους «16»

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

1. Λιθουανία - Λετονία

2. Τουρκία - Σουηδία

3. Γερμανία - Πορτογαλία

4. Σερβία - Φινλανδία

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

5. C1 - D4

6. D2 - C3

7. C2 - D3

8. D1 - C4

*Οι ώρες των αγώνων στους «16» θα είναι 12:00, 15:15, 18:30 και 21:45 και θα αντιστοιχιστούν με τις ομάδες μετά τη φάση των ομίλων.

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Νικητής 1 - Νικητής 5 (17:00 ή 21:00)

10. Νικητής 2 - Νικητής 6 (17:00 ή 21:00)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Νικητής 3 - Νικητής 7 (17:00 ή 21:00)

12. Νικητής 4 - Νικητής 8 (17:00 ή 21:00)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Νικητής 9 - Νικητής 10 (17:00 ή 21:00)

14. Νικητής 11- Νικητής 12 (17:00 ή 21:00)

ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός (17:00)

Μεγάλoς Τελικός (21:00)