Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Eurobasket 2025: Η Λιθουανία πήρε το αδιάφορο ματς με τη Σουηδία, αλλά ανησυχεί για νέα απώλεια
Οnsports Τeam 03 Σεπτεμβρίου 2025, 18:44
EUROBASKET

Eurobasket 2025: Η Λιθουανία πήρε το αδιάφορο ματς με τη Σουηδία, αλλά ανησυχεί για νέα απώλεια

Η Λιθουανία είδε έναν ακόμα παίκτη της να τραυματίζεται, αλλά επικράτησε δύσκολα με 74-71 της Σουηδίας, η οποία είχε ήδη πανηγυρίσει την πρόκριση στους «16» ως 4η του ομίλου.

Μετά την απώλεια του Ρόκας Γιοκουμπάιτις για το υπόλοιπο τουρνουά του Eurobasket 2025, η Λιθουανία είδε τον αντικαταστάτη του, Μαργκίρις Νορμάντας να αποχωρεί με διάστρεμμα από το αδιάφορο ματς κόντρα στη Σουηδία.

Η ομάδα του Κουρτινάιτις κατάφερε να επικρατήσει δύσκολα, με 74-71 και πλέον περιμένει νίκη της Γερμανίας επί της Φινλανδίας, προκειμένου να πάρει τη δεύτερη θέση. Σε διαφορετική περίπτωση θα τερματίσει τρίτη.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας ήταν ο πρωταγωνιστής των νικητών, φλερτάροντας με το νταμπλ-νταμπλ, καθώς μέτρησε 18 πόντους και 9 ριμπάουντ. Ακολούθησε ο Άρνας Βελίτσκα με 14 πόντους και 7 ασίστ.

Από τη Σουηδία ξεχώρισε ο Πέλε Λάρσον με 18 πόντους και 5 ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-21, 33-39, 54-53, 74-71

 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Κουρτινάιτις): Νορμάντας, Βελίτσκα 14 (1/5 τρίποντα, 7 ασίστ), Ραντζεβίτσιους 13 (3 ριμπάουντ), Τουμπέλις 12 (12 ριμπάουντ), Μπιρούτις, Βαλαντσιούνας 18 (7/11 δίποντα, 9 ριμπάουντ), Γκιεντράιτις 4 (4 ριμπάουντ), Σαρτζιούνας 6 (4 ριμπάουντ), Σιρβίντις 7 (1/6 τρίποντα)

ΣΟΥΗΔΙΑ (Ρίπινεν): Άντερσον 6 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Ράμστεντ 1, Φολκ 2, Μποργκ 13 (3/4 τρίποντα), Λάρσον 18 (2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Χάκανσον 6 (1/5 τρίποντα), Γκάντεφορς 3, Πάντζαρ 4 (5 ριμπάουντ), Εντζιέ 8 (6 ασίστ), Μπιργκάντερ 10 (5 ριμπάουντ)



Ροή ειδήσεων

EUROBASKET
Eurobasket 2025: Αποσύρθηκε ο Βούτσεβιτς από το Μαυροβούνιο μετά το κάζο του αποκλεισμού
Τώρα Eurobasket 2025: Αποσύρθηκε ο Βούτσεβιτς από το Μαυροβούνιο μετά το κάζο του αποκλεισμού
EUROBASKET
Eurobasket 2025: Οριστικά με Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στην Ισπανία η Εθνική Ελλάδας
19 λεπτά πριν Eurobasket 2025: Οριστικά με Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στην Ισπανία η Εθνική Ελλάδας
EUROBASKET
Eurobasket 2025: «Καταιγίδα» από τρίποντα οι Λετονοί και εύκολο +34 με την Τσεχία
33 λεπτά πριν Eurobasket 2025: «Καταιγίδα» από τρίποντα οι Λετονοί και εύκολο +34 με την Τσεχία
EUROBASKET
Eurobasket 2025: Τα 4 σενάρια που καθορίζουν τη θέση της Ελλάδας στον «τελικό» κόντρα στην Ισπανία
1 ώρα πριν Eurobasket 2025: Τα 4 σενάρια που καθορίζουν τη θέση της Ελλάδας στον «τελικό» κόντρα στην Ισπανία
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved