Eurobasket 2025: Η Λιθουανία πήρε το αδιάφορο ματς με τη Σουηδία, αλλά ανησυχεί για νέα απώλεια

Η Λιθουανία είδε έναν ακόμα παίκτη της να τραυματίζεται, αλλά επικράτησε δύσκολα με 74-71 της Σουηδίας, η οποία είχε ήδη πανηγυρίσει την πρόκριση στους «16» ως 4η του ομίλου.

Μετά την απώλεια του Ρόκας Γιοκουμπάιτις για το υπόλοιπο τουρνουά του Eurobasket 2025, η Λιθουανία είδε τον αντικαταστάτη του, Μαργκίρις Νορμάντας να αποχωρεί με διάστρεμμα από το αδιάφορο ματς κόντρα στη Σουηδία.

Η ομάδα του Κουρτινάιτις κατάφερε να επικρατήσει δύσκολα, με 74-71 και πλέον περιμένει νίκη της Γερμανίας επί της Φινλανδίας, προκειμένου να πάρει τη δεύτερη θέση. Σε διαφορετική περίπτωση θα τερματίσει τρίτη.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας ήταν ο πρωταγωνιστής των νικητών, φλερτάροντας με το νταμπλ-νταμπλ, καθώς μέτρησε 18 πόντους και 9 ριμπάουντ. Ακολούθησε ο Άρνας Βελίτσκα με 14 πόντους και 7 ασίστ.

Από τη Σουηδία ξεχώρισε ο Πέλε Λάρσον με 18 πόντους και 5 ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-21, 33-39, 54-53, 74-71

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Κουρτινάιτις): Νορμάντας, Βελίτσκα 14 (1/5 τρίποντα, 7 ασίστ), Ραντζεβίτσιους 13 (3 ριμπάουντ), Τουμπέλις 12 (12 ριμπάουντ), Μπιρούτις, Βαλαντσιούνας 18 (7/11 δίποντα, 9 ριμπάουντ), Γκιεντράιτις 4 (4 ριμπάουντ), Σαρτζιούνας 6 (4 ριμπάουντ), Σιρβίντις 7 (1/6 τρίποντα)

ΣΟΥΗΔΙΑ (Ρίπινεν): Άντερσον 6 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Ράμστεντ 1, Φολκ 2, Μποργκ 13 (3/4 τρίποντα), Λάρσον 18 (2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Χάκανσον 6 (1/5 τρίποντα), Γκάντεφορς 3, Πάντζαρ 4 (5 ριμπάουντ), Εντζιέ 8 (6 ασίστ), Μπιργκάντερ 10 (5 ριμπάουντ)