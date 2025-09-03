Eurobasket 2025: Τα 4 σενάρια που καθορίζουν τη θέση της Ελλάδας στον «τελικό» κόντρα στην Ισπανία

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ και η Ισπανία κοντράρονται σε ένα παιχνίδι, που μπορεί να κρίνει πολλά για τη συνέχεια του Eurobasket 2025.

Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε από τη Βοσνία στην 4η αγωνιστική του EuroBasket 2025 και πλέον θέλει μόνο νίκη την Πέμπτη (4/9) επί της Ισπανίας για να πάρει την πρώτη θέση του ομίλου.

Σε διαφορετική περίπτωση, ωστόσο, δηλαδή με ήττα από τους Ίβηρες, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα... μπλέκει, καθώς ανάλογα και με τα υπόλοιπα αποτελέσματα μπορεί να τερματίσει από τη 2η έως και την 4η θέση.

Βέβαια και η Ισπανία παίζει την... ύπαρξή της σε αυτό το παιχνίδι, καθώς αν ηττηθεί από την Ελλάδα και ταυτόχρονα η Βοσνία κερδίσει τη Γεωργία, τότε η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο θα μείνει εκτός συνέχειας στο Eurobasket.

Η κατάταξη του Γ ομίλου

Ελλάδα 3-1 Ιταλία 3-1 Ισπανία 2-2 Βοσνία & Ερζεγοβίνη 2-2 Γεωργία 2-2 Κύπρος 0-4

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής

15:00, Βοσνία – Γεωργία

18:15, Ιταλία – Κύπρος

21:30, Ισπανία – Ελλάδα

Τα 4 σενάρια για την κατάταξη της Ελλάδας

Μετά τη διαμόρφωση της κατάστασης στον Όμιλο και ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής, έχουμε τα εξής σενάρια.