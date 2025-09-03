Ομάδες

Ιταλία: Διάστρεμμα ο Νιανγκ, αμφίβολος για τα νοκ άουτ
Οnsports Τeam 03 Σεπτεμβρίου 2025, 14:24
EUROBASKET

Ιταλία: Διάστρεμμα ο Νιανγκ, αμφίβολος για τα νοκ άουτ

Ο τραυματισμός του Σαλιού Νιανγκ μπορεί να μην αποδείχθηκε σοβαρός αλλά δεν αποκλείεται να τον κρατήσει εκτός των νοκ άουτ αναμετρήσεων στη συνέχεια του Eurobasket. 

 

Τα νέα μπορεί να μην ήταν τα χειρότερα δυνατά για την ομάδα της Ιταλίας, αναφορικά με την κατάσταση του τραυματισμού του Σαλιού Νιανγκ στην χθεσινή αναμέτρηση με την Ισπανία, αλλά... ευχάριστα δεν τα λες. 

Σύμφωνα με τη διάγνωση του ιατρικού επιτελείου της ομάδας ο παίκτης των Ιταλών επ΄στη διάστρεμμα θα χάσει σίγουρα την αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων κόντρα στην Κύπρο, αλλά το χειρότερο είναι πως είναι αμφίβολη η συμμετοχή του στον νοκ άουτ αγώνα που έπεται. 

Ο άσος της Βίρτους Μπολόνια, που επελέγη στο ντραφτ από τους Καβαλίερς, κάνει πολύ καλό Ευρωμπάσκετ μετρώντας 9,8 πόντους και 4,3 ριμπάουντ σε 16,3 λεπτά κατά μέσο όρο.



