Έντονη κριτική της «Marca» στον Χουάντσο

Οnsports Τeam

Οι μέτριες εμφανίσεις του παίκτη του Παναθηναϊκού, σε σύγκριση με την παρουσία του στον Παναθηναϊκό έχουν φέρει... αναστάτωση στην Ισπανία.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής της Marca εξαιτίας της απόδοσής του με την Ισπανία.

Ο Ισπανός σούπερ σταρ και αρχηγός της Εθνικής δεν έχει καταφέρει να αποδώσει τα αναμενόμενα και όντας ένας από τους... βετεράνους της ομάδας είναι λογικό να έχει πάνω του όλα τα φώτα της προσοχής. Αλλά και της κριτικής.

Η «Marca» μάλιστα σε σημερινό της δημοσίευμα ασκεί έντονη κριτική στον παίκτη του Παναθηναϊκού για την απόδοσή του στο Εurobasket και τη συγκρίνει με την απόδοσή του στους αγώνες με το τριφύλλι στο στήθος.

«Αστέρι στον Παναθηναϊκό, άτονος στην εθνική», είναι ο χαρακτηριστικός τίτλος του κειμένου.

Μεταξύ άλλων, το σημοδίευμα αναφέρει:

“Στην Αθήνα, ο Ισπανός πάουερ φόργουορντ είναι πολύ πιο σημαντικός από ότι όταν φοράει την κόκκινη φανέλα. Η Εθνική Ομάδα τον χρειάζεται και τον περιμένει .

Η απόδοση του Χουάντσο στον κρίσιμο αγώνα με την Ιταλία ήταν ίσως η χειρότερη του με την Ισπανία: δεν σκόραρε σε 15:34 λεπτά, έχασε και τα τέσσερα τρίποντα που εκτέλεσε, είχε PIR -3 και, ενώ ήταν στο γήπεδο, η ομάδα έχασε με 22 πόντους διαφορά.

Είχε στραμπουλήξει τον αστράγαλο στον προηγούμενο αγώνα με την Κύπρο και δεν είχε προπονηθεί τη Δευτέρα, αλλά ο Σέρτζιο Σκαριόλο είπε ότι ήταν έτοιμος να παίξει. Και έπαιξε, αν και πολύ μακριά από το επίπεδο που αναμενόταν από αυτόν. Ο αδελφός του Μπίλι επίσης δεν κατάφερε να σκοράρει: ένα σημείο και άλλο ένα 0/4 στα σουτ .

Στην Αθήνα, εκτός από το ότι είναι ο αγαπημένος των φιλάθλων στο ΟΑΚΑ, είναι και ένας βασικός παίκτης στο παρασκήνιο. Υπάρχουν πολλοί αστέρες εκεί, αλλά λίγοι παίκτες που κάνουν τη δουλειά που κάνει αυτός: άμυνα, ριμπάουντ και μέσος όρος 10 πόντων. Η διαφορά μεταξύ του Χουάντσο με τα πράσινα και του Χουάντσο με τα κόκκινα είναι τεράστια.

Η Εθνική Ομάδα αναμένει να δει μια βελτιωμένη εκδοχή ενός από τους βασικούς της παίκτες αυτή την Πέμπτη, όταν και θα αντιμετωπίσει παίκτες που γνωρίζει καλά, όπως τους Έλληνες. Πριν από τρία χρόνια, εξέπληξε με εκείνους τους αξέχαστους 27 πόντους με επτά τρίποντα στον τελικό, μετά από ένα τουρνουά στο οποίο επίσης δεν ήταν στην καλύτερη του φόρμα. Δεν είναι θέμα να πλησιάσει αυτό το κατόρθωμα. Θα αρκούσε να εγκαταλείψει την ασήμαντη παρουσία του”