Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αταμάν: «Ας σκοράρει 50 πόντους ο Γιόκιτς, αλλά ας κερδίσουμε»
Οnsports Τeam 03 Σεπτεμβρίου 2025, 13:27
EUROBASKET

Αταμάν: «Ας σκοράρει 50 πόντους ο Γιόκιτς, αλλά ας κερδίσουμε»

 

Ξεκάθαρος για το πως πρέπει να αντιμετωπίσει η ομάδα του την Σερβία ήταν ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος θέλει να δει την Τουρκίκα να κάνει το 4/4. 

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο παιχνίδι με τη Σερβία που θα κρίνει την πρώτη θέση του ομίλου και τον τρόπο αντιμετώπισης του Νίκολα Γιόκιτς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Θα ήθελα να αναφέρω ότι ο τελευταίος αγώνας του ομίλου είναι επίσης πολύ σημαντικός, επειδή συναντιούνται δύο εξαιρετικά ρόστερ, γεμάτα σπουδαίους παίκτες, ελπίζω να δούμε σπουδαίο μπάσκετ. Αυτή η νίκη ή η ήττα δεν θα σε οδηγήσει ούτε σε ένα μετάλλιο. Πριν από το τουρνουά, η Σερβία ήταν το φαβορί για όλα τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης και γι' αυτό μου αρέσει να λέω ότι θα ήθελα να κερδίσουμε στον τελικό, παρά σε αυτόν τον αγώνα της φάσης των ομίλων. Φυσικά, θα παλέψουμε για να κερδίσουμε την Τετάρτη».

Για τον Γιόκιτς: «Δεν έχουμε λύση για τον Γιόκιτς. Ας σκοράρει 50 πόντους, αλλά μόνο αν κερδίσουμε το παιχνίδι».

Για τον Άλπερεν Σένγκουν «Υπάρχουν πολλοί παίκτες. Μην ξεχνάτε ότι στη δεύτερη ομάδα είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, υπάρχουν οι Μάρκανεν, Βαλαντσιούνας... Ο Σένγκουν είναι νεαρός παίκτης, είναι 23-24 ετών, ελπίζω ότι στο μέλλον θα είναι καλύτερος παίκτης από τον Γιόκιτς».

Για το γεγονός πως ο Βασίλιε Μίτσιτς βελτίωσε το παιχνίδι του: «Δεν τον είδα σήμερα στο ξενοδοχείο, οι βοηθοί μου είπαν ότι τραυματίστηκε ξανά, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι σοβαρό. Είναι ένας σπουδαίος παίκτης, ένας από τους καλύτερους πλέι μέικερ στην Ευρώπη. Περάσαμε υπέροχες στιγμές στην Έφεσο, είμαι περήφανος που συνεργαστήκαμε και κερδίσαμε τίτλους. Πήγε στο NBA League, τώρα επέστρεψε στην Euroleague. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας παίκτης επίσης. Αλλά, μέσα στο παρκέ, θα προσπαθήσουμε να τον σταματήσουμε».



Ροή ειδήσεων

EUROBASKET
Eurobasket 2025, Εσθονία - Πορτογαλία 65-68: Ο Λισμπόα την έστειλε στους «16»
13 λεπτά πριν Eurobasket 2025, Εσθονία - Πορτογαλία 65-68: Ο Λισμπόα την έστειλε στους «16»
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Η τυχερή μέρα του μικρού Γιώργου
48 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Η τυχερή μέρα του μικρού Γιώργου
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: «Αποχαιρετήσαμε ένα δικό μας παιδί» - Το συγκινητικό μήνυμα για τον 18χρονο Νίκο
1 ώρα πριν ΑΕΚ: «Αποχαιρετήσαμε ένα δικό μας παιδί» - Το συγκινητικό μήνυμα για τον 18χρονο Νίκο
EUROBASKET
Eurobasket 2025, Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία 83-89: Τέζα το Μαυροβούνιο και στη Ρίγα η Σουηδία
2 ώρες πριν Eurobasket 2025, Μαυροβούνιο - Μεγάλη Βρετανία 83-89: Τέζα το Μαυροβούνιο και στη Ρίγα η Σουηδία
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved