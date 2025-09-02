Eurobasket 2025, Ιταλία - Ισπανία 67-63: Κίνδυνος αποκλεισμού για τους Ίβηρες

Οnsports Τeam

Η Ιταλία εξασφάλισε μια θέση στην πρώτη δυάδα του ομίλου, ενώ η Ισπανία, που τα έκανε όλα λάθος στο τέλος, ψάχνει τη νίκη με την Ελλάδα για να μην κινδυνέψει με αποκλεισμό.

Ιταλία και Ισπανία έδωσαν σπουδαία μάχη, με φόντο ακόμη και την πρώτη θέση του Γ’ ομίλου στο Eurobasket 2025.

Στο τέλος οι τυπικά γηπεδούχοι έφτασαν στην επικράτηση (67-63), εκμεταλλευόμενοι τις λάθος επιλογές του Σέρτζιο Σκαριόλο και πλέον χρειάζονται νίκη επί της Κύπρου και ήττα της Ελλάδας από τους Ίβηρες την τελευταία αγωνιστική, για να βρεθούν στην κορυφή.

Από την πλευρά της η Ισπανία έμπλεξε για τα καλά, καθώς αν ηττηθεί από την Εθνική μας ομάδα και ταυτόχρονα η Βοσνία κερδίσει την Γεωργία, την τελευταία αγωνιστική (Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου), θα μείνει εκτός συνέχειας!

Η ομάδα του Τζανμάρκο Ποτσέκο μπήκε στο ματς με 0/12 σουτ και βρέθηκε στο -13 (0-13), έκανε όμως συγκλονιστική προσπάθεια και με κορυφαίους τους Ντιουφ – Νιάνγκ (αποχώρησε με διάστρεμμα) πήρε τη νίκη.

Στον επίλογο του αγώνα η Ιταλία βρήκε και το μακρινό σουτ και κράτησε το προβάδισμα, απέναντι σε μία Ισπανία που τα είχε με την αστοχία της από τα 6,75 (10/38) και τη γραμμή των ελευθέρων βολών (13/22), στοιχεία που δεν της επέτρεψαν να ολοκληρώσει την ανατροπή.

Ακόμη κι όταν μείωσε σε 64-63, ο κάκιστος Μπίλι Ερνανγκόμεθ αστόχησε σε κομβικό σουτ στα 14 δευτερόλεπτα, για να ακολουθήσει το ανόητο αντιαθλητικό του Πάρα στον Σπίσου, που έσβησε το όνειρο της Ισπανίας.

Από τους νικητές ξεχώρισε και ο Τζιανπάολο Ρίτσι με 11 πόντους, ενώ από την Ισπανία πάλεψε ο Σάντι Αλντάμα με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 10-18, 30-36, 49-47, 67-63

ΙΤΑΛΙΑ (Ποτσέκο): Γκαλινάρι 2, Μέλι (0/5 σουτ), Φοντέκιο 8 (2/11 σουτ, 9 ριμπάουντ), Τόμσον 7 (1), Ρίτσι 11 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πρόσιντα 3 (1), Νιάνγκ 10 (5/6 δίποντα, 10 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Σπίσου 7 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Ντιουφ 14 (6/7 δίποντα, 2/5 βολές, 8 ριμπάουντ), Παγιόλα 2

ΙΣΠΑΝΙΑ (Σκαριόλο): Πουέρτο 9 (2), Ντε Λαρέα 15 (4/6 τρίποντα, 3/6 βολές, 7 ριμπάουντ), Πραντίγια 2, Σεν-Σουπερί 7 (1), Λόπεθ-Αροστέγι, Αλδάμα 19 (4/7 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5/6 βολές, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπριθουέλα 7 (1/6 τρίποντα), Μπίλι Ερνανγκόμεθ 1, Γιούστα 2, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (0/4 τρίποντα), Πάρα 1 (0/5 σουτ)