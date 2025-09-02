Eurobasket 2025, Ισλανδία – Σλοβενία 79-87: Ο Ντόντσιτς έστειλε την ομάδα του στη φάση των «16»

FIBA

Οnsports Τeam

Με πρωταγωνιστή τον Λούκα Ντόντσιτς, η Σλοβενία νίκησε 87-79 την Ισλανδία και προκρίθηκε στα νοκ άουτ του Eurobasket 2025, τα οποία θα διεξαχθούν στη Ρίγα.

Η ομάδα του Σέκουλιτς συνάντησε σθεναρή αντίσταση, αλλά εκμεταλλεύτηκε την πολύ καλή τρίτη περίοδο.

Το επιμέρους σκορ στη συγκεκριμένη περίοδο ήταν 24-11 για την παρέα του Ντόντσιτς, ο οποίος ήταν ο πρωτοστάτης. Ο «σταρ» των Λέικερς μέτρησε 26 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ άξιοι συμπαραστάτες του ήταν οι Νίκολιτς (17π., 5ασ.) και Όμιτς (8π., 13ριμπ.).

Η Ισλανδία έκανε μεγάλη προσπάθεια να ανατρέψει την κατάσταση στην τελευταία περίοδο, μείωσε σε 75-80 (38’), αλλά στο τέλος δεν άντεξε.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-21, 35-36, 46-60, 79-87.

ΙΣΛΑΝΔΙΑ (Πέντερσεν): Στέιναρσον 9 (1τρ., 5ασ.), Χένινγκσον, Γκούντμουντσον 11 (3τρ., 5ριμπ.), Φρίντρικσον (1), Γιόνσον 6 (2), Πάλσον 11 (3), Χέρμανσον 22 (2τρ., 6ασ.), Χλίνασον 11 (14ριμπ.), Θράσταρσον.

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Σέκουλιτς): Κράμπελι 7 (1), Νίκολιτς 17 (3τρ., 5ασ.), Πρέπελιτς 7 (1), Μούριτς 5, Ράντοβιτς 9 (2), Χρόβατ 6 (2), Όμιτς 8 (13ριμπ.), Στέργκαρ 2, Ντοντσιτς 26 (2τρ., 7ριμπ.)