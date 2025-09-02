Eurobasket 2025, Βέλγιο – Ισραήλ 89-92: Σόρκιν και Αβντίγια το έστειλαν στους «16»

FIBA

Οnsports Τeam

Το Ισραήλ νίκησε 92-89 το Βέλγιο κι εξασφάλισε την παρουσία του στα νοκ άουτ παιχνίδια του Eurobasket 2025, τα οποία θα γίνουν στη Ρίγα.

Μετά την έκπληξη επί της Γαλλίας, οι Ισραηλινοί επικράτησαν και των Βέλγων, παίρνοντας την πρόκριση για την επόμενη φάση.

Οι παίκτες του Μπέιτ – Χαλάμι είχαν το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά του αγώνα και μολονότι στο τέλος δέχθηκαν πίεση έφτασαν στη νίκη. Η ομάδα του Ντάριο Γκέργκια σημείωσε 35 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο και κατάφερε να πλησιάσει ως το -3, αλλά δεν είχε άλλο χρόνο για την ανατροπή.

Πρωταγωνιστές για το Ισραήλ ήταν οι Αβντίγια και Σόρκιν, οι οποίοι πέτυχαν μαζί 40 πόντους με 15/24 σουτ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-23, 36-51, 54-71, 89-92.

ΒΕΛΓΙΟ (Γκιέργκια): Λεκόμτ 15 (1), Μουέμα 10 (2), Βανγούιν 14 (11ριμπ., 9ασ.), Σβαρτζ 14, Τούμπα, Μπακό 9 (8ριμπ.), Βαν Βλιτ 3 (1), Βαν ντεν Έιντε 8, Μενς 4, Γκουίσε.

ΙΣΡΑΗΛ (Μπελ-Χαλάμι): Κάρινγκτον 11 (3), Σέγκεβ 2, Αβντίγια 22 (2), Σόρκιν 18 (5ριμπ.), Τιμόρ 2, Μαντάρ 10 (7ασ.), Μένκο, Λεβί 6, Μπουργκ, Γκινάτ 13 (13ριμπ.), Ζούσμαν, Παλατίν 5 (1).