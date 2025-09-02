Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Eurobasket 2025, Βέλγιο – Ισραήλ 89-92: Σόρκιν και Αβντίγια το έστειλαν στους «16»
FIBA
Οnsports Τeam 02 Σεπτεμβρίου 2025, 17:53
EUROBASKET

Eurobasket 2025, Βέλγιο – Ισραήλ 89-92: Σόρκιν και Αβντίγια το έστειλαν στους «16»

Το Ισραήλ νίκησε 92-89 το Βέλγιο κι εξασφάλισε την παρουσία του στα νοκ άουτ παιχνίδια του Eurobasket 2025, τα οποία θα γίνουν στη Ρίγα.

Μετά την έκπληξη επί της Γαλλίας, οι Ισραηλινοί επικράτησαν και των Βέλγων, παίρνοντας την πρόκριση για την επόμενη φάση.

Οι παίκτες του Μπέιτ – Χαλάμι είχαν το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά του αγώνα και μολονότι στο τέλος δέχθηκαν πίεση έφτασαν στη νίκη. Η ομάδα του Ντάριο Γκέργκια σημείωσε 35 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο και κατάφερε να πλησιάσει ως το -3, αλλά δεν είχε άλλο χρόνο για την ανατροπή.

Πρωταγωνιστές για το Ισραήλ ήταν οι Αβντίγια και Σόρκιν, οι οποίοι πέτυχαν μαζί 40 πόντους με 15/24 σουτ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-23, 36-51, 54-71, 89-92.
ΒΕΛΓΙΟ (Γκιέργκια): Λεκόμτ 15 (1), Μουέμα 10 (2), Βανγούιν 14 (11ριμπ., 9ασ.), Σβαρτζ 14, Τούμπα, Μπακό 9 (8ριμπ.), Βαν Βλιτ 3 (1), Βαν ντεν Έιντε 8, Μενς 4, Γκουίσε.
ΙΣΡΑΗΛ (Μπελ-Χαλάμι): Κάρινγκτον 11 (3), Σέγκεβ 2, Αβντίγια 22 (2), Σόρκιν 18 (5ριμπ.), Τιμόρ 2, Μαντάρ 10 (7ασ.), Μένκο, Λεβί 6, Μπουργκ, Γκινάτ 13 (13ριμπ.), Ζούσμαν, Παλατίν 5 (1).



Ροή ειδήσεων

EUROBASKET
Eurobasket 2025, Κύπρος - Γεωργία 61-93: «Καθάρισε» και πάει για «τελικό» πρόκρισης με Βοσνία
9 λεπτά πριν Eurobasket 2025, Κύπρος - Γεωργία 61-93: «Καθάρισε» και πάει για «τελικό» πρόκρισης με Βοσνία
EUROBASKET
Eurobasket 2025, Ισλανδία – Σλοβενία 79-87: Ο Ντόντσιτς έστειλε την ομάδα του στη φάση των «16»
27 λεπτά πριν Eurobasket 2025, Ισλανδία – Σλοβενία 79-87: Ο Ντόντσιτς έστειλε την ομάδα του στη φάση των «16»
EUROBASKET
Eurobasket 2025: Παράπονα Αντετοκούνμπο προς διαιτητές – «Χάσαμε το μυαλό μας», είπε ο Καλαϊτζάκης
36 λεπτά πριν Eurobasket 2025: Παράπονα Αντετοκούνμπο προς διαιτητές – «Χάσαμε το μυαλό μας», είπε ο Καλαϊτζάκης
EUROBASKET
Eurobasket 2025: Τα highlights του Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη (βίντεο)
1 ώρα πριν Eurobasket 2025: Τα highlights του Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη (βίντεο)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved