Eurobasket 2025, Πέσιτς: «Αν αλλάζαμε τις φιλοδοξίες μας θα μας… πυροβολούσαν»
Οnsports Τeam 02 Σεπτεμβρίου 2025, 16:25
EUROBASKET

Eurobasket 2025, Πέσιτς: «Αν αλλάζαμε τις φιλοδοξίες μας θα μας… πυροβολούσαν»

Ο τεχνικός της Σερβίας σε δηλώσεις του για τη συνέχεια της διοργάνωσης ξεκαθάρισε πως αναφορικά με τους στόχους της ομάδας δεν έχει αλλάξει το παραμικρό παρά τον τραυματισμό του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, ο οποίος δε θα μπορέσει να ενισχύσει τους Σέρβους. 

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς ξεκαθάρισε πως οι φιλοδοξίες της Σερβίας για το Eurobasket δεν άλλαξαν μετά τον τραυματισμό του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Πώς θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τις φιλοδοξίες μας; Θα μας πυροβολούσαν για αυτό. Ξέρουμε από πού προερχόμαστε. Οι φιλοδοξίες δεν αλλάζουν με ή χωρίς τον Μπογκντάνοβιτς. Αυτή τη στιγμή, είμαστε συγκεντρωμένοι μόνο στην προετοιμασία για τον αγώνα με την Τουρκία. Δεν είναι υπέροχο, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε; Οι μεγάλες προσδοκίες δεν είναι πάντα καλές. Δεν το λέω αυτό σε εσάς, αλλά στους παίκτες μου μέσω αυτής της συνέντευξης Τύπου. Ακόμα και οι ρεαλιστικοί στόχοι είναι δύσκολο να επιτευχθούν. Ο καλύτερος τρόπος είναι να μην έχουμε μεγάλες προσδοκίες. Και δεν τις έχουμε.

Κάθε αποχαιρετισμός είναι συναισθηματικός, δύσκολος. Λυπάμαι ειλικρινά που τελείωσε το EuroBasket με αυτόν τον τρόπο. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι ο αθλητισμός. Δεν είναι η πρώτη φορά και δεν θα είναι η τελευταία. Έχουμε δει παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν και άκουσα ότι και ο Γιοκουμπάιτς υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Δεν μπορείς να το προβλέψεις. Ξέρουμε ότι ο Μπόγκνταν μας στηρίζει και υποστηρίζει την ομάδα. Όλοι θα θέλαμε να τον ξαναδούμε, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από την περαιτέρω αποκατάστασή του στον σύλλογο».



