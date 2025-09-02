Eurobasket 2025: Εξιτήριο για τον Μπουμπρού, αλλά δε θα κάτσει ακόμα στον πάγκο

Οnsports Τeam

Ο τεχνικός της Γερμανίας βγήκε από το νοσοκομείο αλλά όπως έγινε γνωστό ακόμα δεν είναι σε θέση να προπονείσει τα "πάντσερ".

Μετά από πέντε μέρες νοσηλείας, ο Άλεξ Μουμπρού πήρε εξιτήριο. Ο Ισπανός προπονητής της εθνικής Γερμανίας παρουσίασε παγκρεατίτιδα και χρειάστηκε να μείνει στο νοσοκομείο και μακριά από τον πάγκο της ομάδας του σε όλη την πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ.

Παρά το εξιτήριο ο Μουμπρού ακόμα δεν είναι σε θέση να κάτσει στον πάγκο της ομάδας, μιας και οι γιατροί του συνέστησαν ξεκούραση και ηρεμία, οπότε είναι πολύ πιθανό ο έμπειρος τεχνικός να απουσιάσει και από τον αγώνα του Σαββάτου για τη φάση των "16" της διοργάνωσης, στη Ρίγα της Λετονίας.

«Είμαι ικανοποιημένος που η ομάδα έχει παίξει τόσο καλά μέχρι στιγμής και βρίσκομαι σε στενή επαφή με το προπονητικό επιτελείο, στο οποίο έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Ανυπομονώ να βρεθώ με την ομάδα στη Ρίγα. Νιώθω πολύ καλύτερα», δήλωσε ο Μουμπρού.