Βαβρίνκα – Μουζέτι βάζουν... φωτιά στο Telekom Center Athens

To Hellenic Championship συνεχίζεται σήμερα στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων με το ματς των δύο παικτών να "κλέβει" την παράσταση από το σημερινό πρόγραμμα.

Με την ολοκλήρωση της φάσης των “16” συνεχίζεται η δράση στο Hellenic Championship με το ματς που ξεχωρίζει να είναι το Σταν Βαβρίνκα – Λορέντσο Μουζέτι. Η αναμέτρηση μεταξύ των δύο one-handed backhand θα είναι η 3η στο πρόγραμμα της Τετάρτης (5/11) και θα ξεκινήσει στις 18:00.

Οι δύο παίκτες έχουν αναμετρηθεί μόλις μια φορά κι αυτή πριν από 5 χρόνια, με τον Ιταλό να επικρατεί στον 1ο γύρο της Ρώμης με straight sets και μάλιστα έχοντας σημειώσει bagel κόντρα στον Ελβετό.

Ο Ιταλός, που θα κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα, “καίγεται” για τη νίκη, η οποία θα τον διατηρήσει μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης για τα ATP Finals, κάτι που θα συμβεί μόνο στην περίπτωση που ο Μουζέτι κατακτήσει τον τίτλο.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:

Μιόμιρ Κετσμάνοβιτς (SRB) vs [3] Λουτσιάνο Νταρντέρι (ITA)

[5] Αλεξάντρ Μιούλερ (FRA) vs Τόμας Μάρτιν Ετσεβέρι (ARG)

Όχι πριν τις 18:00