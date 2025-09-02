Eurobasket 2025: Η (αήττητη) Ελλάδα και οι… άλλες

Οnsports Τeam

Η φάση των ομίλων της διοργάνωσης βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της και η Εθνική μας ομάδα, μαζί με Τουρκία, Σερβία, Γερμανία και Πολωνία να παραμένουν οι μόνες ομάδες που συνεχίζουν ακάθεκτες και χωρίς να έχουν γνωρίσει την ήττα.

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του φετινού Eurobasket, η Εθνική μας ομάδα κόντρα στα δυσοίωνα προγνωστικά έχει καταφέρει να κάνει το 3/3, να είναι το φαβορί για την κατάληψη της πρώτης θέσης του ομίλου της και να σκορπίζει αισιοδοξία για τη συνέχεια.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, σε λίγη ώρα, θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη με στόχο το 4/4 που θα τη φέρει ακόμα πιο κοντά στην πρωτιά. Μια πρωτιά που μπορεί να έρθει ακόμα και με ήττα στην τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Ισπανία, αρκεί η ομάδα του Σέρχιο Σκαριόλο να έχει ηττηθεί από τους Ιταλούς.

Η επίσημη αγαπημένη μετράει, μέχρι στιγμής, το απόλυτο και είναι μία από τις μόλις πέντε ομάδες που έχουν καταφέρει να φτάσουν μέχρι το συγκεκριμένο σημείο χωρίς έχουν αρνητικό αποτέλεσμα στο παθητικό τους.

Ποιες είναι οι υπόλοιπες ομάδες;

Από τον Α όμιλο η Τουρκία και η Σερβία. Οι ομάδες των Εργκίν Αταμάν και Σβέτισλαβ Πέσιτς έχουν καταφέρει και μετρούν το απόλυτο, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις τους.

Τα αποτελέσματα της Τουρκίας:

Τουρκία - Λετονία: 93-73

Τουρκία - Πορτογαλία: 95-54

Τουρκία - Εσθονία: 84-64

Τα αποτελέσματα της Σερβίας:

Σερβία - Εσθονία: 98-64

Σερβία - Πορτογαλία: 80-69

Σερβία -Λετονία: 82-60

Στον Β όμιλο, η Γερμανία κάνει… παρέλαση. Με άνετες και χαρακτηριστικές νίκες, με συνεχόμενες κατοστάρες η παρέα του Ντένις Σρέντερ, φαντάζει ως το μεγάλο φαβορί για να «χτυπήσει» στα… ίσια τους Σέρβους.

Τα αποτελέσματα της Γερμανίας:

Γερμανία - Μαυροβούνιο: 106-76

Γερμανία - Σουηδία: 105-83

Γερμανία - Λιθουανία: 107-88

Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία: 120-57

Στον όμιλο C η Ελλάδα έχει κάνει τη διαφορά και σήμερα το μεσημέρι ψάχνει το 4/4, ενώ στον όμιλο της Πολωνίας οι «οικοδεσπότες» έχουν κάνει τη διαφορά με το τρία στα τρία που μετρούν μέχρι τώρα.

Τα αποτελέσματα της Ελλάδας:

Ελλάδα - Ιταλία: 75-66

Ελλάδα - Κύπρος: 96-69

Ελλάδα - Γεωργία: 94-53

Τα αποτελέσματα της Πολωνίας

Πολωνία - Σλοβενία: 105-95

Πολωνία - Ισραήλ: 66-64

Πολωνία - Ισλανδία: 84-75

