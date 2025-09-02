LIVE Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη: Η μάχη της Εθνικής για την πρωτιά στον όμιλο της Λεμεσού

INTIME SPORTS

Onsports team

Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα της Εθνικής κόντρα στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, για τον όμιλο της Λεμεσού στο Eurobasket 2025.

Η Ελλάδα έχει ήδη «κλείσει» θέση για τους «16» και στοχεύει στην κατάληψη της πρώτης θέσης στον όμιλο της.

Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη μπορούν - υπό προϋποθέσεις – να το καταφέρουν από σήμερα (02/09).

Αυτό θα συμβεί αν επικρατήσουν της Βοσνίας και λίγο αργότερα η Ιταλία νικήσει την Ισπανία, καθιστώντας το ματς με τους Ίβηρες την τελευταία αγωνιστική... διαδικαστικό. Σε αντίθετη περίπτωση (νίκη της Ρόχα επί των Ιταλών), τότε η πρώτη θέση θα κριθεί την Πέμπτη (3/9).

Η Βοσνία μετρά 1 νίκη και 2 ήττες και καθώς ισοβαθμεί με τη Γεωργία (0-3 η Κύπρος) θα τα δώσει όλα απέναντι στην Ελλάδα, αφού διακυβεύεται το μέλλον της στη διοργάνωση, ήτοι η πρόκριση στους «16».

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Ελλάδα - Βοσνία Ερζεγοβίνη