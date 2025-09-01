Eurobasket 2025, Σερβία – Τσεχία 82-60: Νίκη στο ρελαντί πριν το ντέρμπι πρωτιάς με την Τουρκία

FIBA

Onsports team

Η Σερβία χωρίς να χρειαστεί να ανεβάσει στροφές επικράτησε 82-60 της Τσεχίας, αναμέτρηση για τον όμιλο της Ρίγας στο Eurobasket 2025.

Οι παίκτες του Σβέτισλαβ Πέσιτς έκαναν το 4-0 και Τετάρτη (03/09) θα αντιμετωπίσουν την Τουρκία στο ντέρμπι κορυφής.

Η Σερβία μπήκε στο παιχνίδι εντυπωσιακά και προηγήθηκε με 27-5 στο πρώτο δεκάλεπτο, απλοποιώντας την κατάσταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι επικράτησαν με ευκολία των Τσέχων, μολονότι ο Νίκολα Γιόκιτς έμεινε στα ρηχά (6π., 7ριμπ.).

Πρώτος σκόρερ ήταν ο Αλέκσα Αβράμοβιτς με 14 πόντους, ενώ τον ακολούθησαν οι Πετρούσεφ (13π.) και Μιλουτίνοφ (12π.).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-5, 45-23, 61-43, 82-60

ΣΕΡΒΙΑ (Πέσιτς): Πετρούσεφ 13, Ν. Γιόβιτς 10 (6ριμπ.), Μαρίνκοβιτς 7 (1), Βούκσεβιτς 5 (5ριμπ.), Ντόμπριτς 1, Γιόκιτς 6 (7ριμπ.), Μίτσιτς 7 (1), Γκούντουριτς 3, Σ. Γιόβιτς 4 (6ασ.), Αβράμοβιτς 14 (1τρ., 8ασ.), Μιλουτίνοφ 12 (7ριμπ.).

ΤΣΕΧΙΑ (Οκάμπο): Ζίντεκ 9 (3τρ., 6ριμπ.), Χρούμπαν 3 (1), Κέιβαλ, Πέτερκα 4, Μπόχατσικ 12 (4), Σέχναλ 5 (9ασ.), Κρίβανεκ, Κρέιτσι 7 (6ριμπ.), Κριζ 6, Μπαλίντ 2, Σβόμποντα 8, Κίζλινκ 4.