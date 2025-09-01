Eurobasket 2025, Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία 120-57: Ισοπέδωση χωρίς έλεος...

Onsports Team

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία δεν έδειξε οίκτο απέναντι στην αδύναμη Μεγάλη Βρετανία και τη διέλυσε με 120-57 για το Eurobasket 2025.

Ούτε ως χαλαρή... προπόνηση δεν μπορεί να θεωρηθεί για τη Γερμανία η αναμέτρηση κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία για την 4η αγωνιστική του Β' Ομίλου στο Eurobasket 2025.

Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές δεν συνάντησαν την παραμικρή αντίσταση, η διαφορά δυναμικότητας ήταν τεράστια, αλλά δεν έδειξαν σε κανένα σημείο του αγώνα έλεος και διέλυσαν τους αντιπάλους τους με 120-57.

Αυτή ήταν η 4η «κατοστάρα» της Γερμανίας σε ισάριθμες αγωνιστικές και δικαίως... τρομάζει με τις εμφανίσεις της και αρχίζει να θεωρείται ικανή να αμφισβητήσει τη Σερβία και να πάρει τον τίτλο του φαβορί για το χρυσό μετάλλιο.

Ο Φραντζ Βάγκνερ με 18 πόντους και 10 ριμπάουνt πέτυχε double double, ενώ ο Ντένις Σρέντερ είχε 19 πόντους και 5 ασίστ και ο Τρίσταν Ντα Σίλβα ήταν πρώτος σκόρερ με 25 πόντους. Από την άλλη ο Χεσόν και ο Γουίλαν μέτρησαν από 11 για τη Μ. Βρετανία.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 32-19, 58-31, 88-40, 120-57

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 8 (1/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Ο. Ντα Σίλβα 13 (6 ριμπάουντ), Τ. Ντα Σίλβα 25 (5/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Βάγκνερ 18 (3/4 τρίποντα, 10 ασίστ), Τάις 10 (9 ριμπάουντ), Σρούντερ 19 (2/4 τρίποντα, 5 ασίστ), Χόλατς 9 (1/3 τρίποντα), Τίμαν 8 (6 ριμπάουντ), Κράτζερ 2, Ομπστ 8 (2/5 τρίποντα)

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ (Στόιτελ): Χάιμπερτ, Ανταμού 4, Νέλσον 7 (1/5 τρίποντα, 7 ασίστ), Γουότσον-Γκέιλ 5 (1/4 τρίποντα), Μπέλο 9 (4/10 δίποντα), Γεμπόα 4 (3 ριμπάουντ), Χέσον 11 (4/9 δίποντα), Γουίτλ 4, Άκιν 2 (6 ριμπάουντ), Γουίλαν 11 (1/5 τρίποντα)