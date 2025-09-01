Eurobasket 2025, Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία 120-57: Ισοπέδωση χωρίς έλεος...
Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία δεν έδειξε οίκτο απέναντι στην αδύναμη Μεγάλη Βρετανία και τη διέλυσε με 120-57 για το Eurobasket 2025.
Ούτε ως χαλαρή... προπόνηση δεν μπορεί να θεωρηθεί για τη Γερμανία η αναμέτρηση κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία για την 4η αγωνιστική του Β' Ομίλου στο Eurobasket 2025.
Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές δεν συνάντησαν την παραμικρή αντίσταση, η διαφορά δυναμικότητας ήταν τεράστια, αλλά δεν έδειξαν σε κανένα σημείο του αγώνα έλεος και διέλυσαν τους αντιπάλους τους με 120-57.
Ο Φραντζ Βάγκνερ με 18 πόντους και 10 ριμπάουνt πέτυχε double double, ενώ ο Ντένις Σρέντερ είχε 19 πόντους και 5 ασίστ και ο Τρίσταν Ντα Σίλβα ήταν πρώτος σκόρερ με 25 πόντους. Από την άλλη ο Χεσόν και ο Γουίλαν μέτρησαν από 11 για τη Μ. Βρετανία.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 32-19, 58-31, 88-40, 120-57
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 8 (1/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Ο. Ντα Σίλβα 13 (6 ριμπάουντ), Τ. Ντα Σίλβα 25 (5/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Βάγκνερ 18 (3/4 τρίποντα, 10 ασίστ), Τάις 10 (9 ριμπάουντ), Σρούντερ 19 (2/4 τρίποντα, 5 ασίστ), Χόλατς 9 (1/3 τρίποντα), Τίμαν 8 (6 ριμπάουντ), Κράτζερ 2, Ομπστ 8 (2/5 τρίποντα)
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ (Στόιτελ): Χάιμπερτ, Ανταμού 4, Νέλσον 7 (1/5 τρίποντα, 7 ασίστ), Γουότσον-Γκέιλ 5 (1/4 τρίποντα), Μπέλο 9 (4/10 δίποντα), Γεμπόα 4 (3 ριμπάουντ), Χέσον 11 (4/9 δίποντα), Γουίτλ 4, Άκιν 2 (6 ριμπάουντ), Γουίλαν 11 (1/5 τρίποντα)