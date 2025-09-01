Eurobasket 2025, Εσθονία – Τουρκία 64-84: «Περίπατος» πριν τον «τελικό» πρωτιάς με τη Σερβία

FIBA

Η Τουρκία έκανε… περίπατο (84-64) κόντρα στην Εσθονία, πριν δώσει τη μεγάλη μάχη με τη Σερβία, για την πρώτη θέση του ομίλου στη Ρίγα, του Eurobasket 2025.

Το εμπόδιο των Εσθονών αποδείχθηκε μικρό για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Οι Τούρκοι χωρίς να χρειαστεί να… πατήσουν γκάζι, στηρίχθηκαν στον επιθετικό πλουραλισμό τους κι έφτασαν στο «4 στα 4».

Την Τετάρτη (03/09), η γειτονική χώρα θα παίξει με την άλλη αήττητη ομάδα του ομίλου, Σερβία, με τον νικητή να καταλαμβάνει την πρώτη θέση, η οποία δίνει ευνοϊκότερες διασταυρώσεις στα νοκ άουτ παιχνίδια.