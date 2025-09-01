Χαραλαμπίδης: «Υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης»

Ο Κώστας Χαραλαμπίδης, άμεσος συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο παιχνίδι κόντρα στη Βοσνία (2/9, 15:00) και τους τομείς που θα κρίνουν τη νίκη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η προσέγγιση για το ματς με τη Βοσνία είναι ίδια. Δεν κοιτάμε πέρα από το επόμενο παιχνίδι, κάνουμε την προετοιμασία μας και στοχευμένα προσπαθούμε να περάσουμε αυτά που θέλουμε στο τακτικό κομμάτι, γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα προπόνησης. Μέχρι τώρα τα παιδιά έχουν δείξει σημαντική αφομοίωση των πραγμάτων που τους ζητάμε.

Έχει αποδειχτεί διαχρονικά ότι οι ομάδες που πετυχαίνουν σε αυτά τα τουρνουά είναι αυτές που βελτιώνονται στη διάρκειά τους. Θεωρώ κι εγώ ότι έτσι όπως ξεκινήσαμε από τα φιλικά, ήρθαμε εδώ παίζοντας μόνο έναν αγώνα μαζί, παίρνοντας τις νίκες υπάρχει καθημερινή βελτίωση, ακόμη και στον τρόπο που αφομοιώνουν τα παιδιά τα τακτικά στοιχεία. Η επιρροή του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι πολύ σημαντική, προσαρμόζονται τα παιδιά σε αυτό, και ο ίδιος ο Γιάννης προσαρμόζεται σε αυτό. Θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης.

Σύνθετες σκέψεις για τις διαφαινόμενες πιθανότητες αντιπάλων στη συνέχεια δεν κάνουμε. Εμάς η στόχευσή μας και οι απαιτήσεις μας είναι επί του παρόντος, μόνο το επόμενο παιχνίδι και έτσι θέλουμε να το βλέπουν και τα παιδιά.

Στόχος μας για κάθε αντίπαλο που έχει κάποιες δυνατότητες και κάποια χαρίσματα είναι να τα αντιμετωπίσουμε. Ο Νούρκιτς είναι ένας παίκτης που ξεχωρίζει από τη Βοσνία, θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, μέχρι τώρα η ομάδα έχει δείξει ότι επικεντρώνεται πολύ καλά στον τρόπο αντιμετώπισης κάποιων παικτών. Έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά, να μην ξεχνάμε τη δουλειά που έκανε ο Παπανικολάου πάνω στον Φοντέκιο ή ο Θανάσης που όποτε μπαίνει δίνει τα πάντα. Αυτό είναι ένα κέρδος και αυτό θέλουμε να κρατήσουμε. Όσα παιδιά έρχονται από τον πάγκο, για όσο χρόνο χρειαστεί, τα δίνουν όλα.