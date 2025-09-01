Χαραλαμπίδης: «Υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Η προσέγγιση για το ματς με τη Βοσνία είναι ίδια. Δεν κοιτάμε πέρα από το επόμενο παιχνίδι, κάνουμε την προετοιμασία μας και στοχευμένα προσπαθούμε να περάσουμε αυτά που θέλουμε στο τακτικό κομμάτι, γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα προπόνησης. Μέχρι τώρα τα παιδιά έχουν δείξει σημαντική αφομοίωση των πραγμάτων που τους ζητάμε.
Έχει αποδειχτεί διαχρονικά ότι οι ομάδες που πετυχαίνουν σε αυτά τα τουρνουά είναι αυτές που βελτιώνονται στη διάρκειά τους. Θεωρώ κι εγώ ότι έτσι όπως ξεκινήσαμε από τα φιλικά, ήρθαμε εδώ παίζοντας μόνο έναν αγώνα μαζί, παίρνοντας τις νίκες υπάρχει καθημερινή βελτίωση, ακόμη και στον τρόπο που αφομοιώνουν τα παιδιά τα τακτικά στοιχεία. Η επιρροή του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι πολύ σημαντική, προσαρμόζονται τα παιδιά σε αυτό, και ο ίδιος ο Γιάννης προσαρμόζεται σε αυτό. Θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης.
Το θέμα των ριμπάουντ είναι πολυπαραγοντικό. Έχουμε ζητήσει την προσοχή των παιδιών. Το ριμπάουντ εκτός από προπόνηση είναι θέμα αντίληψης και πώς τα παιδιά μπαίνουν σε μια τέτοια φάση. Το δουλεύουμε, το έχουμε αντιληφθεί και νομίζω ότι θα βελτιωθούμε.
Η καθημερινότητα του κόουτς Σπανούλη είναι 24 ώρες μπάσκετ. Έτσι ήταν ως παίκτης, έτσι είναι και τώρα ως προπονητής. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία, όλα είναι με βάση έναν προγραμματισμό, με τι θέλει να δουλέψει. Όλη η μέρα μας είναι μπάσκετ και αλίμονο αν δεν ήταν. Γι’ αυτό είμαστε εδώ.
Τα σχήματα όταν βοηθάνε και τα παιχνίδια είναι πράγματα που θέλουμε να δούμε. Χθες ο Σαμοντούροβ έπαιξε και στη θέση "3". Γενικά δεν ξέρεις μέσα στα τουρνουά τι μπορεί να σου προκύψει οπότε θέλουμε για όλα τα ενδεχόμενα να είμαστε έτοιμοι».