Eurobasket 2025: Στους «16» η Ελλάδα - Σφράγισε την πρόκριση μέσω... Ιταλίας

Onsports Team

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ εξασφάλισε και μαθηματικά την πρόκριση στην τελική φάση της Λετονίας, μετά τη νίκη της Ιταλίας επί της Βοσνίας.

Η Ρίγα θα είναι ο επόμενος σταθμός της Ελλάδας μετά την Κύπρο.

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ ξεκίνησε δυνατά το Eurobasket 2025, καθώς στις πρώτες τρεις αγωνιστικές μέτρησε ισάριθμες νίκες κόντρα σε Ιταλία, Κύπρο και Γεωργία.

Ειδικά η τελευταία ήταν η πλέον εμφατική, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να μετράει διαφορά 41 πόντων, η οποία και αποτύπωσε την ανωτερότητα της Ελλάδας.

Με το πέρας των τριών πρώτων αγώνων η γαλανόλευκη έχει εδραιωθεί στην κορυφή του ομίλου με ρεκόρ 3-0, ωστόσο από το βράδυ της Κυριακής (31/8) μπορεί να καταστρώνει τα πλάνα της για την Ρίγα της Λετονίας.

Κι αυτό γιατί μετά την ήττα της Βοσνίας από την Ιταλία, στο παιχνίδι που έκλεισε την αγωνιστική ημέρα στο «Σπύρος Κυπριανού», η Εθνική Ελλάδας εξασφάλισε ένα από τα τέσσερα εισιτήρια του ομίλου για την τελική φάση και μαθηματικά.

Στόχος της Γαλανόλευκης, όμως, δεν είναι μόνο η πρόκριση στην επόμενη φάση, αλλά και η κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου.

Με 2/2 στα επόμενα δύο παιχνίδια με Βοσνία (2/9, 15:00) και Ισπανία (4/9, 21:30), η Ελλάδα θα τερματίσει στην κορυφή του Group C, όμως και μία νίκη στα επόμενα δύο παιχνίδια αρκεί, αν η Ιταλία κερδίσει την Ισπανία (2/9, 21:30).

Η Ελλάδα προκρίνεται ως πρώτη του Group C:

Αν κάνει το 2/2 στα επόμενα δύο ματς με Βοσνία (2/9, 15:00) και Ισπανία (4/9, 21:30)

Με νίκη της Ελλάδας επί της Βοσνίας (2/9, 15:00) και νίκη της Ιταλίας επί της Ισπανίας (2/9, 21:30)

Με νίκη επί της Ισπανίας (4/9, 21:30)

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Ελλάδα – Βοσνία (2/9, 15:00)

Κύπρος – Γεωργία (2/9, 18:15)

Ιταλία – Ισπανία (2/9, 21:30)

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής