Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Eurobasket 2025, Ιταλία – Γεωργία 78-62: Οι Ατζούρι έμειναν όρθιοι και πήραν την πρώτη νίκη τους
EPA/GEORGI LICOVSKI
Onsports Team 30 Αυγούστου 2025, 18:01
EUROBASKET

Eurobasket 2025, Ιταλία – Γεωργία 78-62: Οι Ατζούρι έμειναν όρθιοι και πήραν την πρώτη νίκη τους

Η Γεωργία ζόρισε την Ιταλία για τρία δεκάλεπτα, αλλά στην τελευταία περίοδο οι Ατζούρι έβγαλαν δυναμισμό και πήραν τη νίκη με 78-62 στον όμιλο της Λεμεσού, για το Eurobasket 2025.

Οι Γεωργιανοί έβαλαν δύσκολα στους παίκτες του Τζανμάρκο Ποτσέκο, οι οποίοι κατάφεραν στο τέλος να χαμογελάσουν στο τέλος.

Οι Ιταλοί, μετά την ήττα από την Εθνική μας, πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη κι ανέβηκαν στο 1-1, ρεκόρ που έχουν πλέον κι οι αντίπαλοι τους.

Άσχημη εντύπωση προκάλεσαν οι αντιδράσεις των Γεωργιανών προς το τέλος του αγώνα, με τον Γκόγκα Μπιτάτζε να κάνει χειρονομίες χρηματισμού προς τους διαιτητές, ενώ ο Τόρνικε Σενγκέλια αποβλήθηκε μέσα σε λίγες φάσεις με δύο τεχνικές ποινές κι αποχώρησε με βρισιές.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-10, 32-32, 53-47, 78-62.
ΙΤΑΛΙΑ (Ποτσέκο): Γκαλινάρι, Μέλι 8 (2τρ., 8ριμπ.), Φοντέκιο 14 (6λ.), Τόμσον 6, Ρίτσι 8 (2), Σπανιόλο 5 (1), Νιάνγκ 15 (2), Σπίσου 3 (1), Ντιουφ 13 (5ριμπ.), Ακέλε, Παγιόλα 6 (5ασ., 5κλ.).
ΓΕΩΡΓΙΑ (Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι 3, Μαμουκελασβίλι 13 (5ριμπ.), Τζιντζαράτζε, Μπουρτζανάτζε 7, Σερμαντίνι, Σανάτζε 8 (1), Σενγκέλια (5ασ.), Μπιτάτζε 22, Μπάλντουιν 9 (1), Οτσχικίτζε.



Ροή ειδήσεων

EUROBASKET
Συγκλονιστική στιγμή στο Κύπρος – Ελλάδα: Σε live εκτέλεση η ανάκρουση του κοινού εθνικού ύμνου!
23 λεπτά πριν Συγκλονιστική στιγμή στο Κύπρος – Ελλάδα: Σε live εκτέλεση η ανάκρουση του κοινού εθνικού ύμνου!
SUPER LEAGUE
LIVE Βόλος - Ολυμπιακός: Η έξοδος των «ερυθρόλευκων» στο Πανθεσσαλικό
1 ώρα πριν LIVE Βόλος - Ολυμπιακός: Η έξοδος των «ερυθρόλευκων» στο Πανθεσσαλικό
EUROBASKET
Eurobasket 2025, Ισλανδία – Βέλγιο 64-71: Ανατροπή… ελπίδας στο φινάλε! – Πρώτη νίκη για την Εσθονία
1 ώρα πριν Eurobasket 2025, Ισλανδία – Βέλγιο 64-71: Ανατροπή… ελπίδας στο φινάλε! – Πρώτη νίκη για την Εσθονία
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Πάντοβιτς - «Νιώθω τιμή να είμαι εδώ»
2 ώρες πριν Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Πάντοβιτς - «Νιώθω τιμή να είμαι εδώ»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved