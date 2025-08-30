Eurobasket 2025, Λιθουανία - Γερμανία 88-107: Τους διέλυσε με τριάδα Σρέντερ, Φραντς και Τάις

Η εθνική ομάδα μπάσκετ της Γερμανίας συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στον 2ο όμιλο του Eurobasket 2025, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 107-88 της Λιθουανίας, στην πόλη Τάμπερε της Φινλανδίας.

Με αυτή τη νίκη, η Γερμανία έκανε το «3 στα 3» και επιβεβαίωσε πως είναι από τα φαβορί της διοργάνωσης. Οι παίκτες του Γκόρντον Χέρμπερτ στηρίχθηκαν ξανά στην «καυτή» επιθετικά τριπλέτα των Ντένις Σρέντερ, Φραντς Βάγκνερ και Ντάνιελ Τάις, οι οποίοι σημείωσαν συνολικά 73 από τους 107 πόντους της ομάδας.

Ο Σρέντερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους και έξι ασίστ, ο Βάγκνερ είχε 24 πόντους, επτά ριμπάουντ και τρεις ασίστ, ενώ ο Ντάνιελ Τάις ήταν «απόλυτος», με 23 πόντους, έξι ριμπάουντ και 100% ευστοχία (6/6 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές).

Από πλευράς Λιθουανίας, που δεν κατάφερε να περιορίσει το γερμανικό επιθετικό κρεσέντο, ξεχώρισαν ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις με 20 πόντους, τρία ριμπάουντ και επτά ασίστ, καθώς και ο Γιόνας Βαλαντσιούνας με 14 πόντους και τέσσερα ριμπάουντ.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη «100άρα» για τα «πάντσερ», καθώς είχαν προηγηθεί οι νίκες με 105-83 επί της Σουηδίας και 106-76 απέναντι στο Μαυροβούνιο. Η Γερμανία δείχνει έτοιμη για μεγάλα πράγματα στο φετινό Ευρωμπάσκετ.

Διαιτητές: Ζουράποβιτς, Καστίγιο, Κρέιτς

Τα δεκάλεπτα: 20-32, 47-55, 72-83, 88-107