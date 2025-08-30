Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Eurobasket 2025, Λιθουανία - Γερμανία 88-107: Τους διέλυσε με τριάδα Σρέντερ, Φραντς και Τάις
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 30 Αυγούστου 2025, 16:55
EUROBASKET / Γερμανία / Λιθουανία

Eurobasket 2025, Λιθουανία - Γερμανία 88-107: Τους διέλυσε με τριάδα Σρέντερ, Φραντς και Τάις

Η εθνική ομάδα μπάσκετ της Γερμανίας συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στον 2ο όμιλο του Eurobasket 2025, επικρατώντας με το εντυπωσιακό 107-88 της Λιθουανίας, στην πόλη Τάμπερε της Φινλανδίας.

Με αυτή τη νίκη, η Γερμανία έκανε το «3 στα 3» και επιβεβαίωσε πως είναι από τα φαβορί της διοργάνωσης. Οι παίκτες του Γκόρντον Χέρμπερτ στηρίχθηκαν ξανά στην «καυτή» επιθετικά τριπλέτα των Ντένις Σρέντερ, Φραντς Βάγκνερ και Ντάνιελ Τάις, οι οποίοι σημείωσαν συνολικά 73 από τους 107 πόντους της ομάδας.

Ο Σρέντερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους και έξι ασίστ, ο Βάγκνερ είχε 24 πόντους, επτά ριμπάουντ και τρεις ασίστ, ενώ ο Ντάνιελ Τάις ήταν «απόλυτος», με 23 πόντους, έξι ριμπάουντ και 100% ευστοχία (6/6 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές).

Από πλευράς Λιθουανίας, που δεν κατάφερε να περιορίσει το γερμανικό επιθετικό κρεσέντο, ξεχώρισαν ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις με 20 πόντους, τρία ριμπάουντ και επτά ασίστ, καθώς και ο Γιόνας Βαλαντσιούνας με 14 πόντους και τέσσερα ριμπάουντ.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη «100άρα» για τα «πάντσερ», καθώς είχαν προηγηθεί οι νίκες με 105-83 επί της Σουηδίας και 106-76 απέναντι στο Μαυροβούνιο. Η Γερμανία δείχνει έτοιμη για μεγάλα πράγματα στο φετινό Ευρωμπάσκετ.

Διαιτητές: Ζουράποβιτς, Καστίγιο, Κρέιτς

Τα δεκάλεπτα: 20-32, 47-55, 72-83, 88-107



Ροή ειδήσεων

EUROBASKET
Συγκλονιστική στιγμή στο Κύπρος – Ελλάδα: Σε live εκτέλεση η ανάκρουση του κοινού εθνικού ύμνου!
23 λεπτά πριν Συγκλονιστική στιγμή στο Κύπρος – Ελλάδα: Σε live εκτέλεση η ανάκρουση του κοινού εθνικού ύμνου!
SUPER LEAGUE
LIVE Βόλος - Ολυμπιακός: Η έξοδος των «ερυθρόλευκων» στο Πανθεσσαλικό
1 ώρα πριν LIVE Βόλος - Ολυμπιακός: Η έξοδος των «ερυθρόλευκων» στο Πανθεσσαλικό
EUROBASKET
Eurobasket 2025, Ισλανδία – Βέλγιο 64-71: Ανατροπή… ελπίδας στο φινάλε! – Πρώτη νίκη για την Εσθονία
1 ώρα πριν Eurobasket 2025, Ισλανδία – Βέλγιο 64-71: Ανατροπή… ελπίδας στο φινάλε! – Πρώτη νίκη για την Εσθονία
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Πάντοβιτς - «Νιώθω τιμή να είμαι εδώ»
2 ώρες πριν Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Πάντοβιτς - «Νιώθω τιμή να είμαι εδώ»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved