Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Eurobasket 2025, Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 109-79: Ο Μάρκανεν «ισοπέδωσε» του Άγγλους!
FIBA
Onsports team 29 Αυγούστου 2025, 22:54
EUROBASKET

Eurobasket 2025, Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 109-79: Ο Μάρκανεν «ισοπέδωσε» του Άγγλους!

Ο Λάουρι Μάρκανεν πέτυχε 43 πόντους σε 23’13’’ κι η Φινλανδία «διέλυσε» 109-79 τη Μεγάλη Βρετανία κι έκανε το 2-0 στον όμιλο του Τάμπερε, στο Eurobasket 2025.

Ο Μάρκανεν πραγματοποίησε μια… διαστημική εμφάνιση και στο πρώτο ημίχρονο πέτυχε τους μισούς πόντους της ομάδας του, ήτοι τους 29 από τους 58!

Συνολικά, ο παίκτης των Γιούτα Τζαζ χρειάστηκε να βρεθεί στο παρκέ για μόλις 23’13’’ για να σκοράρει 43 πόντους με 13/22 σουτ και 10/11 βολές.

Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Σάσου Σάλιν, ο οποίος στα 34 του παραμένει ένας εξαιρετικός σουτέρ. Τελείωσε τον αγώνα, έχοντας 21 πόντους με 7/9 τρίποντα!

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 30-21, 58-42, 81-56, 109-79.
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Τουόβι): Λιτλ 5 (1), Σάλιν 21 (7τρ., 5ριμπ., 5ασ.), Ν’Καμούα 13 (1τρ., 7ριμπ.), Γιάντουνεν 3 (1), Βάλτονεν 6, Μάντσεν 1 (6ριμπ., 5ασ.), Μάχουνι 5 (1), Μάρκανεν 43 (7), Μουούρινεν 6, Γκούσταβσον 4, Σέπαλα 2 (5ασ.).
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ (Στόιτελ): Χίμπερτ 5 (1), Ανταμού 3 (1), Νέλσον 13 (2), Φίλιπ 10, Μπέλο 4, Γέμποα 10 (2τρ., 8ριμπ.), Χέσον 12 (2), Γουίτλ 8, Άκιν 3 (6ριμπ.), Γουίλαν 3 (1).



Ροή ειδήσεων

EUROBASKET
Eurobasket 2025: Ο Πετρούσεφ έριξε μπουνιά σε αντίπαλο του κι αποβλήθηκε - Δείτε βίντεο
24 λεπτά πριν Eurobasket 2025: Ο Πετρούσεφ έριξε μπουνιά σε αντίπαλο του κι αποβλήθηκε - Δείτε βίντεο
EUROBASKET
Eurobasket 2025, Πορτογαλία – Σερβία 69-80: Νίκη στο… ρελαντί και «2 στα 2»
1 ώρα πριν Eurobasket 2025, Πορτογαλία – Σερβία 69-80: Νίκη στο… ρελαντί και «2 στα 2»
EUROBASKET
Eurobasket 2025, Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 109-79: Ο Μάρκανεν «ισοπέδωσε» του Άγγλους!
2 ώρες πριν Eurobasket 2025, Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 109-79: Ο Μάρκανεν «ισοπέδωσε» του Άγγλους!
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές: Ο ΠΑΟΚ παίρνει Βολιάκο, οριστική συμφωνία με Τζένοα
2 ώρες πριν Μεταγραφές: Ο ΠΑΟΚ παίρνει Βολιάκο, οριστική συμφωνία με Τζένοα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved