Eurobasket 2025, Εσθονία – Λετονία 70-72: Ο Πορζίνγκις «υπέγραψε» το ντέρμπι της Βαλτικής
FIBA
Οnsports Τeam 29 Αυγούστου 2025, 20:24
EUROBASKET

Eurobasket 2025, Εσθονία – Λετονία 70-72: Ο Πορζίνγκις «υπέγραψε» το ντέρμπι της Βαλτικής

Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις πέτυχε κρίσιμους πόντους στα τελευταία λεπτά κι η Λετονία λύγισε 72-70 την Εσθονία, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της στον όμιλο της Ρίγας, για το Eurobasket 2025.

Μετά τη «βαριά» ήττα από την Τουρκία στην πρεμιέρα, οι οικοδεσπότες έψαχναν απεγνωσμένα για το πρώτο θετικό αποτέλεσμα τους.

Οι γείτονες τους, όμως, τους έβαλαν δύσκολα και για 26 λεπτά έδειχναν ικανοί να σοκάρουν τους γηπεδούχους. Η Εσθονία προηγήθηκε 61-54, αλλά έμεινε δίχως πόντο για 10’40’’, με αποτέλεσμα η Λετονία να ανατρέψει την κατάσταση και να βρεθεί μπροστά με 66-61 (37’).

Σε εκείνο το σημείο οι Εσθονοί πήγαν να βγάλουν αντίδραση, αλλά ο μεγάλος «σταρ» των Λετονών, Κρίσταπς Πορζίνγκις και σημειώνοντας καθοριστικούς πόντους «υπέγραψε» την πρώτη νίκη της ομάδας του.



