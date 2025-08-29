Ομάδες

Eurobasket 2025, Γερμανία - Σουηδία 105-83: Βόλτα στο πάρκο για τους Γερμανούς
Onsports Team 29 Αυγούστου 2025, 15:37
EUROBASKET

Η Γερμανία με χαρακτηριστική άνεση πήρε την νίκη κόντρα στους Σουηδούς με 105-83, με τον Σρούντερ να έχει 23 πόντους και 7 ασίστ.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket η Γερμανία η οποία επικράτησε της Σουηδίας με 105-83. 

Οι Γερμανοί κατάφεραν να πάρουν τον έλεγχο της αναμέτρησης με το... καλημέρα και να μην έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα καθ'όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και έφτασαν στην νίκη με χαρακτηριστική άνεση. 

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Σρούντερ ο οποίος έκανε τα πάντα έχοντας στο ενεργητικό του 23 πόντους και 7 ασίστ, ενώ ο Φραντζ Βάγκνερ είχε 21 πόντους και 7 ριμπάουντ. Ο Μάοντο Λο είχε 13 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Ντάνιελ Τάις είχε 11 πόντους και 5 ριμπάουντ. 

Από πλευράς ηττημένων ο Πάντζαρ είχε 18 πόντους. 

Τα Δεκάλεπτα: 27-17, 59-42, 84-66, 105-83

Δείτε τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης 

 



