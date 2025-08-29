Eurobasket 2025: Κόντρα στη Σουηδία η Γερμανία, απέναντι στην Πορτογαλία η Σερβία - Το πρόγραμμα

Onsports Team

Εκκίνηση στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Eurobasket 2025 με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις.

Η αυλαία της 3ης ημέρας του Eurobasket 2025 ανοίγει το μεσημέρι της Παρασκευής (29/08) όπου η Γερμανία θα παίξει κόντρα στη Σουηδία, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Β’ ομίλου, ενώ για το ίδιο γκρουπ, η Λιθουανία θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο και η Φινλανδία τη Μεγάλη Βρετανία.

Για τον Α’ όμιλο, το πιο σημαντικό ματς είναι αυτό της Πορτογαλίας με την Σερβία, με το οποίο θα πέσει η αυλαία της ημέρας. Ακόμα, η Τουρκία θα παίξει απέναντι στην Τσεχία, ενώ η Εσθονία θα κοντραριστεί με τη Λετονία.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της ημέρας: