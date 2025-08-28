Eurobasket 2025, Σλοβενία - Πολωνία 95-105: Ο Λόιντ έγινε... Ντόντσιτς

Οnsports Τeam

Μεγάλη νίκη για την Πολωνία χάρις σε έναν... μαγικό Λόιντ (32 πόντοι) , που στην πρεμιέρα της στο Eurobasket πέταξε στο... καναβάτσο την Σλοβενία παρά τους 34 πόντους του Λούκα Ντόντσιτς

Μπορεί ο Λούκα Ντόντσιτς να έκανε τα δικά του, στον αγώνα με την Πολωνία και να σταμάτησε στους 34 πόντους, αλλά η Πολωνία είναι αυτή που πήρε την μεγάλη νίκη κόντρα στους Σλοβένους, στην πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ αγωνίστηκε για κάτι λιγότερο από 37 λεπτά και είχε 4/5 δίποντα και 3/9 τρίποντα, αλλά την παράσταση και την... νίκη έκλεψε ο Τζόρνταν Λόιντ. Ο παίκτης των Πολωνών είχε δύο πόντους λιγότερους από τον παίκτη των Λέικερς με 7/8 τρίποντα υπογράφοντας μια πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα του.

Την ίδια στιγμή ο Λόιντ είχε στο πλευρό του και τον Ματέους Πονίτκα.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού για ακόμα ένα τουρνουά δείχνει ότι είναι από τους πιο αξιόπιστους παίκτες των Πολωνών και ολοκλήρωσε τον αγώνα με 23 πόντους, 2 ασίστ και 7 ριμπάουντ, όντας ο πολυτιμότερος της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο.

Η Σλοβενία αντιμετωπίζει την Γαλλία την δεύτερη αγωνιστική (30/8 στις 18:00), ενώ η Πολωνία θα υποδεχθεί την ίδια ημέρα το Ισραήλ (21:30).

Τα Δεκάλεπτα: 25-29, 46-47, 69-80, 95-105

