Eurobasket 2025, Βοσνία - Κύπρος 91-64: Την προσγείωσε... ανώμαλα ο Νούρκιτς
Οnsports Τeam 28 Αυγούστου 2025, 20:09
EUROBASKET

Eurobasket 2025, Βοσνία - Κύπρος 91-64: Την προσγείωσε... ανώμαλα ο Νούρκιτς

Η οικοδέσποινα Κύπρος δεν τα κατάφερε στην πρεμιέρα της και γνώρισε βαριά ήττα από τη Βοσνία με 91-64, με τον Νούρκιτς να κάνει τη διαφορά. 

Η ομάδα της Κύπου θέλει να ζήσει τη χαρά της συμμετοχής στο Eurobasket και μάλιστα μέσα στο... σπίτι της, αλλά η Βοσνία  είχε άγριες διαθέσεις στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. 

Η Βοσνία ήταν το ξεκάθαρο φαβορί της αναμέτρησης με τους Κύπριους και η ανωτερότητά της επιβεβαιώθηκε και στο παρκέ.

Η «παρέα» του Γιούσουφ Νούρκιτς έστειλε την απόσταση στο +21 στο ημίχρονο και στη συνέχεια παρέμεινε ψύχραιμη, όταν οι Κύπριοι επιχείρησαν να επιστρέφουν στο παιχνίδι. Έτσι, η ομάδα του Αζίζ Μπεκίρ έκανε το 1-0, με το σύνολο του Χριστόφορου Λειβαδιώτη να πηγαίνει στο 0-1. 

Κορυφαίος της αναμέτρησης, ποιος άλλος, ο Γιουσούφ Νούρκιτς, ο οποίος τελειώσε την αναμέτρηση με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Διψήφιοι για τους νικητές ήταν και οι Αμάρ Αλιμπέγκοβιτς (10π.) και Αμάρ Γκέγκιτς (10π.), με τον Κωνσταντίνο Σημιτζή να δίνει τη δική του, μεγάλη «μάχη» στην αντίπερα όχθη (22 πόντοι).

Τα Δεκάλεπτα: 23-13, 47-26, 58-49, 91-64

Δείτε τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης



