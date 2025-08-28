LIVE Ελλάδα – Ιταλία: Η πρώτη μάχη της Εθνικής στο Eurobasket 2025

INTIME SPORTS

Οnsports Τeam

Δείτε LIVE την πρώτη αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket 2025, με αντίπαλο την Ιταλία.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ρίχνεται στη μάχη του Eurobasket 2025, όπου συμμετέχει στον όμιλο της Λεμεσού.

Με συγκρατημένη αισιοδοξία η Εθνική αρχίζει την προσπάθειά της για επιστροφή στο βάθρο μεγάλης διοργάνωσης για πρώτη φορά από το 2009 (χάλκινο στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας).

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει απόψε (28/8, 21:30) την Ιταλία και το σίγουρο είναι πως οι διεθνείς θα αισθάνονται σαν να παίζουν στο «σπίτι» τους στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού. Επίσης, είναι δεδομένη η θερμή υποστήριξη της οποίας θα τυγχάνει η «επίσημη αγαπημένη» από τους Κύπριους φιλάθλους στα πέντε ματς που θα δώσει στον 3ο όμιλο.

Στόχος των παικτών του Βασίλη Σπανούλη, δεν είναι άλλος από το να χαρίσουν στην Ελλάδα ένα έκτο μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ, μετά τα δύο χρυσά (1987, 2005), το ένα ασημένιο (1989) και τα δύο χάλκινα (1949, 2009). Αυτή είναι η 29η συμμετοχή της εθνικής σε Ευρωμπάσκετ στην Ιστορία. Πρώτη σε συμμετοχές είναι η Γαλλία με 40, δεύτερη η Ιταλία με 39, 3η η Ισπανία με 33 και 4η η Ελλάδα με 29.

Δείτε LIVE την αναμέτρηση Ελλάδα - Ιταλία